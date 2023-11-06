В Украине готовы забыть на время о Taurus: что Киев просит у Берлина взамен

Украина закроет глаза на нежелание Германии передавать крылатые ракеты Taurus и не будет так активно педалировать этот вопрос, если Берлин обеспечит нашу страну дополнительными системами ПВО в преддверии непростой зимы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Welt".

Ракеты Taurus. Фото: из открытых источников

"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим (Ред. – ракеты) Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше. Но русские учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами. Но мы победим", — завил министр.

Он отметил, во время разговоров с западными партнерами украинские дипломаты не прекращают продвигать тему о возможности поставок ракет Taurus Украине.

Дмитрий Кулеба отметил, что Германия – это та страна, которая всегда придерживается очень высоких моральных стандартов, при этом немцы не всегда понимают, какой разворот они уже совершили и на какие шаги решились в этом противостоянии.

Стоит отметить, что скоро будет уже год, как Киев впервые обратился к немецкому правительству с просьбой предоставить дальнобойные ракеты Taurus. Тогда считалось, что эти ракеты могут усилить и ускорить контрнаступление ВСУ, ведь появится возможность быть по тыловым районам оккупантов. Но Германия так и не решилась принять позитивное для Украины решение.

Читайте также на портале "Комментарии" — Олаф Шольц рассказал о своем страхе – почему отказывает Киеву в поставках ракет Taurus.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии нашли новую причину, что затрудняет передачу Украине ракет Taurus.



