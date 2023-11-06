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В Украине готовы забыть на время о Taurus: что Киев просит у Берлина взамен

Дмитрий Кулеба заявил, что, если Германия отказывается передавать ракеты Taurus, Киев будет просить еще больше систем ПВО

сегодня, 08:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина закроет глаза на нежелание Германии передавать крылатые ракеты Taurus и не будет так активно педалировать этот вопрос, если Берлин обеспечит нашу страну дополнительными системами ПВО в преддверии непростой зимы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Welt".

В Украине готовы забыть на время о Taurus: что Киев просит у Берлина взамен

Ракеты Taurus. Фото: из открытых источников

"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим (Ред. – ракеты) Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше. Но русские учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами. Но мы победим", — завил министр.


Он отметил, во время разговоров с западными партнерами украинские дипломаты не прекращают продвигать тему о возможности поставок ракет Taurus Украине.

Дмитрий Кулеба отметил, что Германия – это та страна, которая всегда придерживается очень высоких моральных стандартов, при этом немцы не всегда понимают, какой разворот они уже совершили и на какие шаги решились в этом противостоянии.

Стоит отметить, что скоро будет уже год, как Киев впервые обратился к немецкому правительству с просьбой предоставить дальнобойные ракеты Taurus. Тогда считалось, что эти ракеты могут усилить и ускорить контрнаступление ВСУ, ведь появится возможность быть по тыловым районам оккупантов. Но Германия так и не решилась принять позитивное для Украины решение.

Читайте также на портале "Комментарии" — Олаф Шольц рассказал о своем страхе – почему отказывает Киеву в поставках ракет Taurus.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии нашли новую причину, что затрудняет передачу Украине ракет Taurus.




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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus248369426/Ukraine-Wenn-der-Westen-diesen-Krieg-nicht-gewinnen-kann-welchen-dann.html?notify=success_subscription
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