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Главная Новости Политика внешняя политика В ТКГ рассказали о важной инициативе в переговорах по Донбассу
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В ТКГ рассказали о важной инициативе в переговорах по Донбассу

В украинской делегации в ТКГ рассказали о важной инициативе в переговорах по Донбассе

сегодня, 14:05
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о важной инициативе нашей страны в переговорах по Донбассу. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

В ТКГ рассказали о важной инициативе в переговорах по Донбассу

Война на Донбассе

По его словам, наша страна выступила с предложением предоставить мониторинговой миссии ОБСЕ больше полномочий для того, чтобы наблюдатели получили больше доступности на временно оккупированных территории Донецкой и Луганской областей. 

Он отметил, что украинская делегация работает над усовершенствованием механизма контроля за режимом полного прекращения огня, который постоянно нарушается российскими боевиками. Предложение состоит в том, чтобы предоставить дополнительные полномочия ОБСЕ, в первую очередь к точкам на временно оккупированных территориях. 

Арестович напомнил, что на подконтрольной территории находится 13 патрулей миссии ОБСЕ, а на оккупированной всего 1. Вопрос о дополнительных полномочиях миссии ОБСЕ будет рассматриваться на ближайшем заседании подгруппы ТКГ по безопасности. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия готовит военное вторжение в Украину.

Читайте также о том, что Арестович планирует стать президентом Украины. 


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/9313-peregovory-po-donbassu-arestovich-rasskazal-o-vazhnoy-iniciative-ukrainy
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