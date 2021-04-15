В ТКГ рассказали о важной инициативе в переговорах по Донбассу

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о важной инициативе нашей страны в переговорах по Донбассу. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Война на Донбассе

По его словам, наша страна выступила с предложением предоставить мониторинговой миссии ОБСЕ больше полномочий для того, чтобы наблюдатели получили больше доступности на временно оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

Он отметил, что украинская делегация работает над усовершенствованием механизма контроля за режимом полного прекращения огня, который постоянно нарушается российскими боевиками. Предложение состоит в том, чтобы предоставить дополнительные полномочия ОБСЕ, в первую очередь к точкам на временно оккупированных территориях.

Арестович напомнил, что на подконтрольной территории находится 13 патрулей миссии ОБСЕ, а на оккупированной всего 1. Вопрос о дополнительных полномочиях миссии ОБСЕ будет рассматриваться на ближайшем заседании подгруппы ТКГ по безопасности.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия готовит военное вторжение в Украину.

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