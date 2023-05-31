В стране ЕС закрывают российские консульства

Германия идет на кардинальное сокращение численности дипломатического персонала России в стране. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

В ЕС закрывают консульства РФ

Данные меры являются ответом на введение Россией потолка в 350 служащих Германии, которые могут находится в РФ. Российские дипломаты и представители других служб должны будут покинуть Германию до 31 декабря текущего года. При этом будут закрыты четыре из пяти российских генеральных консульств. Об этом решении поставлена в известность российская сторона, заявил пресс-секретарь МИД ФРГ в Берлине в среду, 31 мая. Таким образом в Германии продолжит работу лишь посольство РФ в Берлине и одно генеральное консульство. Какие именно диппредставительства будут закрыты, не сообщается.

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Сейчас в ФРГ действуют пять российских генконсульств: в Бонне, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Лейпциге.

В результате ограничений со стороны России, в РФ закроются генконсульства ФРГ в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске.

"И это необоснованное решение вынуждает федеральное правительство к очень значительному сокращению присутствия в России во всех сферах", — заявил представитель МИД Германии.

В России продолжат работу лишь посольство ФРГ, генконсульство в Санкт-Петербурге, а также небольшое число сотрудников Гете-института и немецкой школы в Москве.

Тем временем, два президента раскритиковали бразильского лидера Лула да Силву за поддержку диктатора.

Израиль готовится к войне на восьми направлениях.

А Россия отказалась выполнять требования МАГАТЭ по Запорожской АЭС.