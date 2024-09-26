В США ситуация критическая: что должен сделать Зеленский, чтобы не проиграть войну

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Ткачик Олеся
Как заявил народный депутат Алексей Гончаренко по США – ситуация очень плохая и критическая, ведь Украина попала снова в избирательную кампанию.
Владимир Зеленский
По его мнению, Украине нужен хороший институт, который бы давал советы по поводу того, как вести политику из США.
Что касается требования республиканцев уволить посла Украины Оксану Маркарову, то, как говорит Гончаренко, она стала заложницей выборов в США, вот и все.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что республиканцы требуют отозвать посла Оксану Маркарову из-за визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству оружия и сопровождению демократов. Хотя, как отмечают эксперты, Маркарова точно не могла корректировать список лиц, сопровождающих президента.
Кроме того, республиканцы предъявили Зеленскому целый ряд абсурдных обвинений относительно якобы вмешательства во внутреннюю политику. Все потому, что президент позволил себе не согласиться с планами республиканцев сдать Украину Путину. Речь идет, например, о так называемом мирном плане Ди Венса, который предложил заморозить войну по линии разграничения и отказать Украине в членстве в НАТО.
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