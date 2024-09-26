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В США ситуация критическая: что должен сделать Зеленский, чтобы не проиграть войну

В Верховной Раде на фоне дипломатического скандала советуют Зеленскому встретиться с топ-республиканцами

сегодня, 12:08
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Ткачик Олеся

Как заявил народный депутат Алексей Гончаренко по США – ситуация очень плохая и критическая, ведь Украина попала снова в избирательную кампанию.

В США ситуация критическая: что должен сделать Зеленский, чтобы не проиграть войну

Владимир Зеленский

"Если не будет встречи с Трампом, Джонсоном или Венсом – визит в США можно будет считать провалом. Без двухпартийной поддержки США – мы проигрываем эту войну", – отметил Гончаренко.

По его мнению, Украине нужен хороший институт, который бы давал советы по поводу того, как вести политику из США.

"Опять же упираемся в качество людей. Как и с армией, когда у нас нет идей и стратегий. Так же и здесь. Нам нужен хороший аналитический институт, который мог бы советовать и помогать в отношениях с США. Нахрапом оно не работает. Вообще", – сказал нардеп.

Что касается требования республиканцев уволить посла Украины Оксану Маркарову, то, как говорит Гончаренко, она стала заложницей выборов в США, вот и все.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что республиканцы требуют отозвать посла Оксану Маркарову из-за визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству оружия и сопровождению демократов. Хотя, как отмечают эксперты, Маркарова точно не могла корректировать список лиц, сопровождающих президента.

Кроме того, республиканцы предъявили Зеленскому целый ряд абсурдных обвинений относительно якобы вмешательства во внутреннюю политику. Все потому, что президент позволил себе не согласиться с планами республиканцев сдать Украину Путину. Речь идет, например, о так называемом мирном плане Ди Венса, который предложил заморозить войну по линии разграничения и отказать Украине в членстве в НАТО.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0bc4PXyRv7jWCpzyWLdxLLfLJK8VwzMgWNHWtBRWAW5we73py6Wbhuu76N6yHCoyBl
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