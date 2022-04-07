В США Сенат поддержал отказ от импорта российских энергоносителей: подробности

Сенаторы Соединенных Штатов поддержали своими голосами запрет на импорт российских энергоносителей как ответ Америки за то, что Москва совершила вооруженное вторжение в Украину. За новый законопроект проголосовала более половины сенаторов. Об этом стало известно по трансляции заседания американского Сената.

Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из РФ (фото из открытых источников)

Важно, что законопроект по запрету импорта энергоносителей из России поддержало на заседании 55 из 100 сенаторов. Против нового закона пока никто из них не голосовал.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что означает громкое решение США в ракурсе российско-украинской войны. Сенат США единогласно поддержал решение, позволяющее Байдену активировать для Украины программу ленд-лиза. Военный обозреватель, главный редактор Апострофа Денис Попович не считает этот шаг беспрецедентным, поскольку ленд-лиз из США уже применялся в годы Второй мировой войны, когда весь мир боролся с Гитлером. Он отмечает, что для опыта поставки в годы Второй мировой войны мы могли бы представить, что именно можем получить от американцев сейчас. Политолог, соучредитель консалтинговой компании Good Politics, Максим Джигун сравнивает ленд-лиз от США для Украины с получением безвиза с Евросоюзом. По его словам, можно только приветствовать такое решение. Эксперт напоминает, что во время Второй мировой войны больше всего по ленд-лизу из США получили Великобритания, СССР, Франция и Китай. Следовательно, продолжает эксперт, это решение американских сенаторов – однозначно положительный шаг. Но нужно довести до конца. По мнению политолога, в нынешних условиях единственной страной, которая кроме США могла бы принять подобное решение, является Великобритания.

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