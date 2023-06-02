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В США прокомментировали возможные мирные переговоры, инициированные КНР и Бразилией

Госсекретарь Блинкен назвал условия, при которых США поддержат мирные переговоры

сегодня, 17:49
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Автор:

Константин Куликов

Соединенные Штаты работают с Украиной и другими союзниками над достижением консенсуса вокруг ключевых элементов "справедливого и прочного мира", чтобы положить конец войне с Россией, заявил в пятницу, 2 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

В США прокомментировали возможные мирные переговоры, инициированные КНР и Бразилией

Энтони Блинкен

По его словам, США будут поощрять усилия третьих держав по прекращению конфликта, но при условии, что они будут соответствовать Уставу ООН и предусматривать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, сказал он в своей речи.


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"Мы поддержим усилия — Бразилии, Китая или любой другой страны, — если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру", — добавил Блинкен.

"Агрессивная война Путина против Украины была стратегическим провалом", — заявил госекретарь.

Вашингтон продолжит поддерживать Украину в военном отношении, поскольку необходимым условием для эффективной дипломатии является способность Киева к защите сдерживать от любой будущей агрессии. Блинкен заявил, что Соединенные Штаты помогут создать "украинскую армию будущего". Это означает создание современных военно-воздушных сил, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, потенциала по производству боеприпасов, обеспечение современной бронетехникой, создание условий для поддержания сил и техники в боевой готовности.

Напомним, что ранее спецпредставитель Китая Ли Хуэй заявил, что Украина и Россия не закрыли дверь для переговоров. Дипломат заявил, что после поездки в Москву увидел, что "Россия никогда не выступала против мирных переговоров". 

"Украинская сторона также сказала, что она дорожит и стремится к миру, и я чувствую, что обе стороны не закрыли двери для мирных переговоров", — подчеркнул Хуэй.

Тем временем, в Кремле снова разразились угрозами.

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