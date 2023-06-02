В США прокомментировали возможные мирные переговоры, инициированные КНР и Бразилией

Соединенные Штаты работают с Украиной и другими союзниками над достижением консенсуса вокруг ключевых элементов "справедливого и прочного мира", чтобы положить конец войне с Россией, заявил в пятницу, 2 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Энтони Блинкен

По его словам, США будут поощрять усилия третьих держав по прекращению конфликта, но при условии, что они будут соответствовать Уставу ООН и предусматривать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, сказал он в своей речи.

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"Мы поддержим усилия — Бразилии, Китая или любой другой страны, — если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру", — добавил Блинкен.

"Агрессивная война Путина против Украины была стратегическим провалом", — заявил госекретарь.

Вашингтон продолжит поддерживать Украину в военном отношении, поскольку необходимым условием для эффективной дипломатии является способность Киева к защите сдерживать от любой будущей агрессии. Блинкен заявил, что Соединенные Штаты помогут создать "украинскую армию будущего". Это означает создание современных военно-воздушных сил, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, потенциала по производству боеприпасов, обеспечение современной бронетехникой, создание условий для поддержания сил и техники в боевой готовности.

Напомним, что ранее спецпредставитель Китая Ли Хуэй заявил, что Украина и Россия не закрыли дверь для переговоров. Дипломат заявил, что после поездки в Москву увидел, что "Россия никогда не выступала против мирных переговоров".

"Украинская сторона также сказала, что она дорожит и стремится к миру, и я чувствую, что обе стороны не закрыли двери для мирных переговоров", — подчеркнул Хуэй.

Тем временем, в Кремле снова разразились угрозами.

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