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В США обсуждают присоединение к НАТО еще трех стран: каких именно

Пока, только в СМИ

сегодня, 09:57
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Автор:

Константин Куликов

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предположил, что НАТО следует пригласить к себе Австралию, Израиль, Японию и ряд других стран. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на его заявление в колонке для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

В США обсуждают присоединение к НАТО еще трех стран: каких именно

Джон Болтон

Также, по его мнению, США и их союзникам следует нарастить военные расходы до уровня времен экс-президента США Рональда Рейгана. Об этом заявил политик, который работал в Белом доме, когда США возглавлял Дональд Трамп.


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Кроме того, The Washington Post изучило информацию из секретных материалов, обнародованных в сети. Согласно им, ожидается, что война между Украиной и Россией будет продолжаться до 2024 года, и ни одна из сторон не одержит победу, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта.

В материале говорится, что даже если украинским войскам удастся вернуть себе "значительные" территории и нанести "значительные потери российским войскам", что, по мнению американской разведки, маловероятно, к мирным переговорам такие события точно не приведут.

В ISW рассказали, какие последствия полномасштабного вторжения в Украину будут иметь для России. Как отмечается, развернутая Кремлем кампания по русификации Украины и уничтожению национальной идентичности украинцев обернулась усилением ксенофобии по отношению к нацменьшинствам внутри самой России.

А президент Чехии рассказал, что ждет РФ, если видео с казнью пленника окажется настоящим.

"Если это подтвердится, это поставит российских солдат рядом с Исламским государством, которое мы все должны осудить", — отметил Павел, имея в виду террористическую организацию, известную жестокими казнями пленных в Ираке и Сирии.



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