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В США будут расследовать вероятную утечку секретных документов до тех пор, пока не найдут его источник

В Пентагоне будут искать опубликовавшего в соцсетях секретные материалы. Расследование будет продолжаться до тех пор, пока власти не выяснят, кто именно к этому причастен

сегодня, 10:45
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Автор:

Белоокая Ира

Такое заявление сделал Министр обороны США Ллойд Остин, во время пресс-конференции в Госдепартаменте, пишут "Комментарии".

В США будут расследовать вероятную утечку секретных документов до тех пор, пока не найдут его источник

В Соединенных Штатах Америки проведут тщательное расследование по утечке секретных документов


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"Мы будем продолжать расследовать и перевернем каждый камень, пока не найдем источник и масштабы отлива", — отметил Остин.

Глава Пентагона Остин, первым, среди чиновников Соединенных Штатов Америки прокомментировал утечку, сказав, что в Пентагоне знали, что документы были опубликованы 28 февраля и 1 марта. Однако он не уверен, были ли в соцсетях обнародованы ранее и другие материалы.

"Это то, что мы узнаем, продолжая расследование", — добавил Министр обороны США.

Следственная группа уже работает над тем, чтобы найти людей, причастных к этому и у которых могла быть мотивация обнародовать секретные документы американской разведки.

В Министерстве юстиции Соединенных Штатов Америки возбуждено уголовное расследование по факту публикации секретных материалов.

Некоторые специалисты по национальной безопасности считают, что к этому могли бы быть причастны граждане США. По их же предположениям, пока расследование будет продолжаться, будут появляться и другие теории относительно источников разглашения информации.

Напомним, "Комментарии" писали, что в соцсетях появилась новая партия секретных документов, описывающих принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китае и на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The New York Times. В материале говорится, что второй за несколько дней большой "слив" вызвал обеспокоенность в Пентагоне и оказал смятение ситуации, которая застала администрацию Байдена врасплох.



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