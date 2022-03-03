logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика В СНБО опровергли очередной фейк Кремля об ВСУ и «живом щите» из иностранцев
commentss НОВОСТИ Все новости

В СНБО опровергли очередной фейк Кремля об ВСУ и «живом щите» из иностранцев

Фейк распространяется с целью снижения поддержки Украины на международной арене

сегодня, 11:26
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг распространяемый фейк по использованию украинскими военными иностранцев в качестве "живого щита". Такое заявление сделал Центр противодействия дезинформации на своей странице в Facebook. Об этом сообщает Укринформ.

В СНБО опровергли очередной фейк Кремля об ВСУ и «живом щите» из иностранцев

Киевский вокзал - фото из открытых источников

Вражеская пропаганда сообщает, что президент РФ Путин сделал заявление, что оккупанты "делают все возможное, чтобы обеспечить возвращение индийских студентов из Харькова на семью", потому что они "взяты в заложники украинскими силовиками, которые используют их как живой щит".

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Украина максимально помогает в эвакуации иностранцев.

В частности, отмечают, что Укрзализныця организовала эвакуационные коридоры для выезда граждан из других стран и занимается формированием иностранных групп для перевозки отдельными поездами, а на вокзалах работают волонтеры, владеющие иностранными языками.

"Что касается единичных случаев бытовых конфликтов с участием иностранцев, то они происходят на фоне непонимания ими правила УЗ по первоочередной эвакуации женщин и детей (независимо от расы и происхождения) и раздуваются пропагандой врага", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

В Центре также заявили, что Россия стремится посредством распространения подобных фейков достичь уменьшения поддержки Украины на международной арене.

Укринформ ранее сообщал, что Укрзализныце удалось за шесть военных дней вывезти более 50 тысяч иностранцев.

Как сообщали ранее "Комментарии", Укрзализныця предоставила ВСУ вагоны-рефрижераторы для вывоза тел россиян. В настоящее время обсуждается регламент движения таких поездов.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3418735-u-rnbo-sprostuvali-cergovij-fejk-kremla-pro-zsu-ta-zivij-sit-iz-inozemciv.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!