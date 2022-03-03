В СНБО опровергли очередной фейк Кремля об ВСУ и «живом щите» из иностранцев

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг распространяемый фейк по использованию украинскими военными иностранцев в качестве "живого щита". Такое заявление сделал Центр противодействия дезинформации на своей странице в Facebook. Об этом сообщает Укринформ.

Киевский вокзал - фото из открытых источников

Вражеская пропаганда сообщает, что президент РФ Путин сделал заявление, что оккупанты "делают все возможное, чтобы обеспечить возвращение индийских студентов из Харькова на семью", потому что они "взяты в заложники украинскими силовиками, которые используют их как живой щит".

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Украина максимально помогает в эвакуации иностранцев.

В частности, отмечают, что Укрзализныця организовала эвакуационные коридоры для выезда граждан из других стран и занимается формированием иностранных групп для перевозки отдельными поездами, а на вокзалах работают волонтеры, владеющие иностранными языками.

"Что касается единичных случаев бытовых конфликтов с участием иностранцев, то они происходят на фоне непонимания ими правила УЗ по первоочередной эвакуации женщин и детей (независимо от расы и происхождения) и раздуваются пропагандой врага", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

В Центре также заявили, что Россия стремится посредством распространения подобных фейков достичь уменьшения поддержки Украины на международной арене.

Укринформ ранее сообщал, что Укрзализныце удалось за шесть военных дней вывезти более 50 тысяч иностранцев.

Как сообщали ранее "Комментарии", Укрзализныця предоставила ВСУ вагоны-рефрижераторы для вывоза тел россиян. В настоящее время обсуждается регламент движения таких поездов.

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