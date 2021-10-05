В Слуге народа допускают широкомасштабную войну с Беларусью

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Кравцев Сергей
Широкомасштабная война с Беларусью становится более вероятной, чем прямое вторжение России. Похоже, что именно агрессия против Украины может стать той платой, которую пообещал Лукашенко Путину за спасение своего режима. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп фракции "Слуга народа" Егор Чернев.
Александр Лукашенко Фото: из открытых источников
Нардеп отметил, сам Путин открыто напасть на нас не может – слишком большие риски. Использовать для этого фейковые республики также не получится – у них нет авиации и ракет, а без них победить Украину невозможно. Однако ракеты и авиация у Лукашенко, а еще он заявляет, что собирается закупить в России С-400, новые самолеты и вертолеты и другое вооружение. Натравить Беларусь на Украину и воевать с нами с белорусским флагом на сегодня является идеальным для Путина вариантом. Лукашенко уже не жалко, для мирового сообщества он – "сбитый летчик".
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