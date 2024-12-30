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В Словакии резко ответили Зеленскому на заявление о союзе Фицо и Путина

В МИД Словакии назвали реакцию украинского президента "преувеличенной"

30 декабря 2024, 16:47
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Николай Лисицын

Слова украинского президента Владимира Зеленского о "союзе" словацкого премьера Роберта Фицо и правителя РФ Владимира Путина необоснованны. Так считает Министерство иностранных дел Словакии. Дипломаты 30 декабря выступили с заявлением, которое цитирует портал "Комментарии".

В Словакии резко ответили Зеленскому на заявление о союзе Фицо и Путина

Зеленского огорчает союз Путина и Фицо, а в Словакии считают, что украинский лидер слишком впечатлительный. Фото: из открытых источников

Пресс-служба МИД Словакии заявила, что считает слова Зеленского "преувеличением" и "безосновательной спекуляцией". В ведомстве заявили, что решительно отвергают !любые безосновательные заявления! об открытии !второго энергетического фронта" А обвинения в "любом союзе с Путиным" в Словакии назвали "сфабрикованными".

"Мы внимательно и с терпением следим за коммуникацией Украины в интересах уважительных отношений, но сначала украинский президент во время декабрьского заседания Европейского Совета выступил с абсурдным предложением — купить согласие Словакии на членство в Североатлантическом альянсе не за собственные деньги, но с российскими активами, а теперь угрожает Словакии Европейским сообществом, в которое его страна еще даже не входит. Однако все это может быстро обернуться против самой Украины", — говорится в заявлении.

В МИД Словакии посоветовали Зеленскому "не создавать новых врагов" и "не фантазировать о появлении какого-то второго фронта", потому что страны-члены ЕС, включая Словакию, поддерживают Украину и ее народ. А что касается поставок электроэнергии в Украину, то дипломаты напомнили, что словацкие компании занимаются этим на коммерческих основаниях.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился 22 декабря с Владимиром Путиным в Москве. Свой визит в РФ словацкий премьер назвал следствием действий Украины, отказывающейся продолжать транзит российского газа в 2025 году.  После этого Фицо сделал ряд резких заявлений, в том числе напугал сценарием продолжения войны в Украине.

Кроме того, как ранее писал портал "Комментарии", глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство рассмотрит возможность прекращения поставок резервной электроэнергии в Украину в случае, если Киев остановит транзит российского газа в Европу. И хотя эксперты утверждают, что реальной угрозы для энергобезопасности Украины этот сценарий не представляет, Зеленский резко высказался в адрес словацкого премьера. Украинский лидер обвинил Фицо в действиях в пользу России. По мнению Зеленского, может сложиться впечатление, что Путин поручил словацкому политику открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии.

Украина объявила о решении прекратить транзит российского газа в Европу с 1 января 2025 года, что повлияет на Словакию, которая зависит от поставок этого газа. Киев отверг возможность продления транзита, в частности заявив, что готов транспортировать газ в ЕС только в том случае, если он не будет российским.



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Источник: https://x.com/SlovakiaMFA/status/1873655126788833295
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