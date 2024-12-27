"Славяне будут убивать друг друга": Фицо напугал сценарием продолжения войны в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 27 декабря обрушился с новой волной критики на президента Украины Владимира Зеленского и руководство Евросоюза. По словам Фицо, украинский лидер наносит ущерб ЕС решением прекратить транзит российского газа, а страны-лидеры Евросоюза зря поддерживают Украину, продлевая войну. Словакия же, в противовес этому, готова принять мирные переговоры России с Украиной.

Роберт Фицо подтвердил, что Словакия готова принять переговоры между Путиным и Зеленским. Фото: Роберт Фицо / Facebook

Фицо считает, что ослабление РФ — "нереально". Это приведет, как он считает, только к новым смертям украинцев и россиян.

"Прекращением транзита газа президент Зеленский нанесет ЕС, в том числе Словацкой Республике, миллиардный ущерб и приведет к еще большему снижению конкурентоспособность ЕС. Кажется, большие (страны) в ЕС не возражают. Главное, что во имя нереальной цели ослабления России славяне будут продолжать взаимно убивать друг друга", — написал Фицо в Facebook.

Вслед за Путиным премьер Словакии предложил свою страну как площадку для проведения мирных переговоров. "Если кто-то захочет организовать в Словацкой Республике мирные переговоры, мы будем готовы и гостеприимны", — отметил Фицо.





Как писал портал "Комментарии", российский правитель Владимир Путин еще до заявления Фицо предположил, что Словакия может стать платформой для мирных переговоров. Глава Кремля аргументировал это тем, что страна якобы занимает "нейтральную позицию" в отношении войны. В ответ Украина напомнила Братиславе о важности соблюдения Формулы мира.

Однако Словакия проявляет себя при Фицо не как "нейтральная", а как пророссийская страна. В частности, недавно в Словакии заговорили о "миролюбивом" Путине. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил о готовности страны содействовать мирному урегулированию конфликта между Украиной и Россией. По его словам, Словакия последовательно поддерживает мирные инициативы и предлагает использовать свою территорию для переговоров.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился 22 декабря с Владимиром Путиным в Москве. Свой визит в РФ словацкий премьер назвал следствием действий Украины, отказывающейся продолжать транзит российского газа в 2025 году.

В Евросоюзе премьера Словакии раскритиковали за поездку к российскому диктатору, в его родной стране — тоже. Оппозиция заявила, что "Фицо в Москве обслуживает российскую пропаганду и позорит Словакию". Оппозиционные партии Словакии рассматривают возможность созыва внеочередного заседания парламента, чтобы выразить вотум недоверия правительству Роберта Фицо