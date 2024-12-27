logo

BTC/USD

94532.25

ETH/USD

3352.48

LTC/USD

99.08

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика "Славяне будут убивать друг друга": Фицо напугал сценарием продолжения войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

"Славяне будут убивать друг друга": Фицо напугал сценарием продолжения войны в Украине

Премьер подтвердил заявление Путина о том, что Словакия готова принять мирные переговоры

27 декабря 2024, 20:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 27 декабря обрушился с новой волной критики на президента Украины Владимира Зеленского и руководство Евросоюза. По словам Фицо, украинский лидер наносит ущерб ЕС решением прекратить транзит российского газа, а страны-лидеры Евросоюза зря поддерживают Украину, продлевая войну. Словакия же, в противовес этому, готова принять мирные переговоры России с Украиной.

"Славяне будут убивать друг друга": Фицо напугал сценарием продолжения войны в Украине

Роберт Фицо подтвердил, что Словакия готова принять переговоры между Путиным и Зеленским. Фото: Роберт Фицо / Facebook

Фицо считает, что ослабление РФ — "нереально". Это приведет, как он считает, только к новым смертям украинцев и россиян.

"Прекращением транзита газа президент Зеленский нанесет ЕС, в том числе Словацкой Республике, миллиардный ущерб и приведет к еще большему снижению конкурентоспособность ЕС. Кажется, большие (страны) в ЕС не возражают. Главное, что во имя нереальной цели ослабления России славяне будут продолжать взаимно убивать друг друга", — написал Фицо в Facebook.

Вслед за Путиным премьер Словакии предложил свою страну как площадку для проведения мирных переговоров. "Если кто-то захочет организовать в Словацкой Республике мирные переговоры, мы будем готовы и гостеприимны", — отметил Фицо.


Как писал портал "Комментарии", российский правитель Владимир Путин еще до заявления Фицо предположил, что Словакия может стать платформой для мирных переговоров. Глава Кремля аргументировал это тем, что страна якобы занимает "нейтральную позицию" в отношении войны. В ответ Украина напомнила Братиславе о важности соблюдения Формулы мира.

Однако Словакия проявляет себя при Фицо не как "нейтральная", а как пророссийская страна. В частности, недавно в Словакии заговорили о "миролюбивом" Путине. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил о готовности страны содействовать мирному урегулированию конфликта между Украиной и Россией. По его словам, Словакия последовательно поддерживает мирные инициативы и предлагает использовать свою территорию для переговоров.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился 22 декабря с Владимиром Путиным в Москве. Свой визит в РФ словацкий премьер назвал следствием действий Украины, отказывающейся продолжать транзит российского газа в 2025 году. 

В Евросоюзе премьера Словакии раскритиковали за поездку к российскому диктатору, в его родной стране — тоже. Оппозиция заявила, что "Фицо в Москве обслуживает российскую пропаганду и позорит Словакию". Оппозиционные партии Словакии рассматривают возможность созыва внеочередного заседания парламента, чтобы выразить вотум недоверия правительству Роберта Фицо.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/robertficosk/videos/1868221740373871/
Теги:

Новости

Все новости