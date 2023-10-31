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В секторе Газа разрушен лагерь беженцев: есть жертвы

По разным оценкам, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек

сегодня, 19:30
Автор:
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Константин Куликов
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Лагерь беженцев Джабалия в северной части Газы был разрушен в результате бомбардировки. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает Al Jazeera.

В секторе Газа разрушен лагерь беженцев: есть жертвы

Джабалия. Фото - REUTERS

Как отмечается, в зданиях на территории лагеря проживают сотни горожан. Точное число погибших и раненых в результате взрыва пока неизвестно. Доктор Мадс Гилберт, пропалестинский активист, работавший в Газе, сказал Al Jazeera со ссылкой на свои источники на местах, что погибло около ста человек и триста ранено. 


Директор индонезийской больницы в секторе Газа также заявил телеканалу Al Jazeera, что в результате удара по лагерю беженцев Джабалия погибли десятки людей. Но это не окончательная цифра, так как разбор завал еще происходит.

ХАМАС возложил ответственность за произошедшее на Израиль, США и страны, поддерживающие еврейское государство.

"Ответственность за резню террористической сионистской оккупации в лагере Джабалия несут все страны, правительства и организации, которые поддерживают это террористическое образование и его агрессию на протяжении 25 дней, в первую очередь Соединенные Штаты Америки", — сказано в заявлении террористов, атаковавших 7 октября Израиль и положивших начало новой войне.

ХАМАС призывает арабские и мусульманские страны занять четкую антиизраильскую позицию.  

Как передает BBC, из Израиля пока не поступило никаких комментариев по поводу сообщения о взрыве в лагере беженцев Джабалия.

Тем временем, Израиль сообщил о первых потерях в боях в секторе Газа.

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