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Израиль сообщил о первых потерях в боях в секторе Газа

По сообщениям в СМИ, сейчас в северной части сектора Газа идут ожесточенные бои между ЦАХАЛ и ХАМАС

сегодня, 18:50
Автор:
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Константин Куликов
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О гибели двоих военнослужащих ЦАХАЛ, после одобрения военной цензуры, передают израильские СМИ. Об этом сообщают "Комментарии".

Израиль сообщил о первых потерях в боях в секторе Газа

Боец "Гивати". Иллюстративное фото

"Двое солдат погибли в ходе операции в секторе Газа защищая родину. Их семьи были уведомлены. Сержант Рои Вульф  20 лет, из Рамат-Гана, боец Гивати. Сержант Лави Лифшиц 20 лет, из Модиина, боец Гивати. Спасибо за службу герои. Помним и любим!", — сказано в сообщении.


84-я пехотная бригада "Гивати" — пехотная бригада Армии обороны Израиля. Находится в составе 162-й дивизии "Ха-Плада" Южного военного округа. Солдаты Гивати носят фиолетовые береты. Символ бригады — лиса, которая намекает на библейских лис Самсона, которым этот герой привязал к хвостам факелы и пустил на нивы филистимлян, чтобы сжечь их.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Газе идут ожесточенные бои, "это требует от нас всех — платы, стойкости и терпения". Кроме того, израильские СМИ распространяют приказ командующего Южным командованием ЦАХАЛ генерала Ярона Финкельмана по наземному наступлению в Газу:

"Сколько бы ни длились бои, как бы сложны они ни были, другого результата, кроме победы, нет. Мы будем сражаться в переулках, мы будем сражаться в туннелях, мы будем сражаться там, где это необходимо. Мы победим отвратительного врага, с которым столкнулись. Вы поколение победы, поразите врага, конец связи", — сказано в приказе.

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