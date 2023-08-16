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В России заявили о претензиях на Аляску и Монголию

Имперские аппетиты российского общества растут, о чем свидетельствуют претензии не только официальных персон, но и проявления российского общественного шовинизма

сегодня, 22:54
Автор:
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Константин Куликов
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В Тамбове повесили баннер с картой вымышленной России, в состав которой включили не только бывшие республики СССР, зависимые от Российской империи земли, но и территории Восточной Европы, которые когда-либо испытывали российское влияние. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на украинского журналиста Юрия Бутусова.

В России заявили о претензиях на Аляску и Монголию

Россия хочет быть империей

На упомянутом баннере, в частности, написано "Мы вас научим Родину любить". Рекламу заказал учебный центр подготовки трактористов, машинистов бульдозеров и экскаваторов. В карту российских имперских мечтаний включили страны, в разное время находившиеся в зависимости от Российской империи и СССР. Но есть и территории, которые никогда не входили в московские империи, но считались зоной ее влияния: например, Монголия, Румыния, Венгрия, Албания, Греция и т.д.


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Кроме того, красной краской воображаемой Российской империи закрашена Аляска, которая была продана Россией Соединенным штатам Америки еще в XIX веке.

– Интересно, сколько черных пакетов необходимо подготовить недоимперцам, чтобы попробовать "асвабадить" Аляску? – интересуется журналист.

Между тем, Путину стало гораздо хуже: появилась новая информация о его здоровье. Путин иногда ведет себя неадекватно, отметили журналисты.

Пластический хирург рассказал, что обезобразило лицо любовницы. В социальных сетях бурно обсуждают новый выход в свет известной россиянки Алины Кабаевой. Эта спортсменка, еще и любовница, как говорят, хозяина Кремля Путина удивила видом своего лица, ведь она теперь похожа на "клона" диктатора.

"Вагнер" превратился в "образовательную организацию". "Группа Вагнер" теперь в республике Белорусь находится вполне официально.



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