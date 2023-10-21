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В России заявили, что Путина заменит "маленькое слабенькое дерьмо"

Уволенный с кремлевского канала политолог не поскупился на эпитеты

21 октября 2023, 23:54
Автор:
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Константин Куликов
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Распад России, вероятно, придется на 30-е годы текущего столетия. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил российский политолог Евгений Сатановский, которого сегодня уволили с прокремлевского канала "СоловьевLIVE", за оскорбление заместителя министра иностранных дел РФ Богданова и пресс-атташе МИД РФ Марии Захаровой. Последнюю, за ее антиизраильскую позицию, Сатановский назвал "сильно выпивающей шмарой".

В России заявили, что Путина заменит "маленькое слабенькое дерьмо"

Медведев

Причиной расхождения прокремлевского политолога и российского МИД стала война на Ближнем Востоке, в которой экс-глава Российского еврейского конгресса Сатановский поддержал Израиль, а Россия и ее МИД — ХАМАС и Палестину.


- Для нашей страны, — продолжил "жечь глаголом" Сатановский. — Час икс, возможность распада будет где-то в 30-е годы, потому что Путин не вечен, он стареет. Как всегда, сильные лидеры берут за себя слабеньких. А Путин очень сильный, с точки зрения удержания власти. Хотя у меня отдельная тема относительно того, что я думаю относительно того, как он управляет страной и как он подбирает кадры. Но из этих кадров он какое-то мелкое слабенькое дерьмо на свое место и поставит. Вон, Медведев был пример.

Напомним, что Дмитрий Медведев был выбран Путиным, как временный сменщик, который с 2008 по 2012 год занимал президентский пост, поскольку, согласно Конституции, Путин не мог баллотироваться в президенты третий раз подряд. Кандидатуру Медведева 10 декабря 2007 года предложили руководители партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Аграрная партия России", в тот же день она была поддержана Владимиром Путиным. Во время президентства Медведева Путин занимал пост главы правительства. По завершении каденции Медведева Путин вновь был избран главой РФ.

5 января 2020 года правительство Медведева ушло в отставку. А 16 января была учреждена новая должность — заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, которую и занял Медведев. После начала вторжения России в Украину Медведев начал выступать с крайне воинственной риторикой, угрожая Украине и странам Запада применением ядерного оружия.

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