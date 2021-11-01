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В России закрыли еще один украинский центр: как отреагировали в МИД Украины

В МИД Украины заявили, что в России демонстрируют настоящее «соседское гостеприимство»

сегодня, 18:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Артемовское судебное учреждение Приморского края России закрыло некоммерческое заведение "Дальневосточный украинский духовный культурно-просветительный центр "Просвита". Отечественный МИД в своем заявлении назвал такое настоящим проявлением "соседского дружелюбия". Об этом информирует МИД.

В России закрыли еще один украинский центр: как отреагировали в МИД Украины

В России закрыли очередной украинский центр (фото из открытых источников)

По обнародованной в сообщении информации, это распоряжение о приостановлении работы украинского просветительского центра и других национальных культурных организаций в России демонстрируют подлинное "соседское дружелюбие" для жителей других государств, родственные связи с которыми россияне отчаянно демонстрируют, чтобы поощрить принятие их гражданства.

Еще раньше в РФ прекратили работу других национальных общественных организаций, в частности, украинской Библиотеки в российской столице и Всемирного конгресса украинцев.

МИД в тексте заявления отмечает, что РФ должен придерживаться международно-правовых обязательств, в частности важных международных решений под эгидой ООН о недопущении форм расовой дискриминации.

Здесь резюмировали, что международная общественность должна по достоинству оценить ухудшение прав человека в России, усилить политическое давление на представителей Кремля, чтобы остановить наступление на проживающих в РФ украинцев.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России произошел пожар на пороховом заводе : есть погибшие. Как стало известно, инцидент произошел на территории завода в Рязанской области. Согласно данным СМИ, в одном из цехов ПГУП Эластик в результате нарушения технологического процесса произошел пожар. Предварительно из-за пожара погибли семь человек и еще десять получили ранения разной степени тяжести. Девять человек считаются пропавшими без вести. Их судьба на данный момент остается неизвестной.


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-u-zvyazku-z-nastupom-rosijskoyi-vladi-na-prava-ukrayinskoyi-menshini-v-rf?fbclid=IwAR2bGmZaZR3QqJz27WldmWrV7jSnBhFRcK2CznAs6Nsupj9XuPK_RcU83nI
Теги:
comments

Обсуждения

Володимир

сегодня, 18:37

А в Україні штучний "руській язік" процвітає та підтримується владою, доки! Повинна бути заборона на використання "руцького язіка" в держорганах, школах та в установах. Позакривати усі руцькі центри та бібліотеки! Має настати час відродження Української мови! Кількість руцьких шкіл має бути дзеркальна як на росії українських!

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