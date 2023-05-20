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В России указали на дверь известной международной организации

Ее объявили нежелательной

сегодня, 20:05
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Автор:

Константин Куликов

Генпрокуратура России объявила деятельность международной организации Greenpeace International нежелательной на территории страны. Российское отделение Greenpeace после этого объявило о закрытии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

В России указали на дверь известной международной организации

"Гринпис" в России не рады

Как утверждает российское ведомство в своем пресс-релизе, Greenpeace "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", а также ее деятельность "сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ".


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Экологи из Greenpeace International, по мнению Генпрокуратуры России, среди прочего "препятствуют осуществлению выгодных для России инфраструктурных и энергетических проектов", а с начала российского вторжения в Украину "занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции" России и "ужесточению санкционных мер".

Отделение Greenpeace в России после публикации решения Генпрокуратуры объявило о закрытии.

"Мы выражаем категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры. Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности Гринпис в России. Поэтому российское отделение Гринпис вынуждено закрыться", — сказано в заявлении организации.

Нежелательным организациям запрещено вести деятельность на территории страны, а россиянам — участвовать в их работе. За участие в деятельности такой организации уголовная ответственность наступает уже после первого привлечения по административной статье. За руководство и организацию деятельности нежелательной организации предусмотрены сроки от двух до шести лет колонии.

"Гринпис" (англ. Greenpeace — "зелёный мир") — международная неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде. В поле зрения организации находятся такие проблемы, как глобальное изменение климата, сокращение площади лесов от тропиков до Арктики и Антарктики, чрезмерный вылов рыбы, коммерческий китобойный промысел, радиационная опасность, развитие возобновляемых источников энергии и ресурсосбережение, загрязнение окружающей среды опасными химическими веществами, устойчивое сельское хозяйство, сохранение Арктики.

Тем временем, Украина может разрешить транзит российского аммиака.

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