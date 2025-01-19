В России прокомментировали свое участие в инаугурации Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп не пригласил представителей России на церемонию своей инаугурации 20 января. Если такое приглашение поступит, представитель РФ все же придет на церемонию, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на The Moscow Times. Это следует из заявления помощника правителя РФ Владимира Путина Юрия Ушакова.

Позовет ли Трамп на инаугурацию российских дипломатов? Кажется, нет. Фото: Всемирный экономический форум / Flickr

Ушаков пояснил, что "на инаугурации никто не будет представлять Россию". Однако помощник Путина уточнил, что временный поверенный в делах России в США (полноценного посла в Штатах у РФ сейчас нет) примет участие в церемонии, если поступит соответствующее приглашение.

Как писал портал "Комментарии", инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. 47-й президент США нарушил каноны, пригласив на церемонию иностранных лидеров (президента Украины Владимира Зеленского среди них нет). Кроме того, впервые в истории инаугурация президента США пройдет с приспущенными флагами, поскольку в стране все еще будет продолжаться траур по умершему 29 декабря Джимми Картеру, который был президентом Штатов в 1977-1981 годах и дожил до 100 лет. А еще впервые со времен Рональда Рейгана церемония пройдет не на открытом воздухе, а в ротонде Капитолия. Официальная причина — морозы и плохая погода.

Но в США и без этого относятся к новому пришествию Трампа в Белый дом как к неординарному событию. Ведь это лишь второй случай в истории США, когда экс-президент после перерыва в один срок снова займет Овальный кабинет. До этого вернуться в Белый дом после паузы и поражения в попытке переизбрания удавалось только Гроверу Кливленду (президент США в 1885 — 1889 и 1893 -1897 годах).

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