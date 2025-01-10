Нарушены все традиции: стало известно, кого Трамп позвал на инаугурацию

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою предстоящую инаугурацию ряд действующих и бывших иностранных лидеров. Это — нарушение традиций проведения церемонии, которая считается в Штатах исключительно внутренним событием. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на USA Today.

Трамп ждет на церемонии 20 января иностранных лидеров, в том числе Цзиньпина. Дождется ли? Фото: из открытых источников

При этом репутация почти всех приглашенных неоднозначна, подчеркивает издание. По данным USA Today, среди приглашенных на инаугурацию, например, есть экс-президент Бразилии Жаир Болсонару. Его обвиняли в попытке государственного переворота после поражения на выборах 2022 года. Вероятно, пишет издание он планировал убийство действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы перед тем, как тот вступил в должность в 2023 году.

Приглашение получил и президент Аргентины Хавьер Милей, которого, по данным газеты, американский политик называет своим "любимым президентом". Милей, как и Трамп, оскорбляет своих политических оппонентов, а Конгресс Аргентины считает "крысиным гнездом".

Может появиться в Вашингтоне и президент Сальвадора Найиб Букеле, которого обвиняют в массовых нарушениях прав человека. Букеле переизбрался на второй срок президентства, несмотря на запрет. Журналисты пишут и о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, которого обвиняли в подрыве демократии, ослаблении судебной системы в стране и значительном росте коррупции.

Приглашена и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая на прошлой неделе посетила Трампа в его резиденции в Мар-а-Лаго. Трамп называет Мелони "фантастической женщиной". Также Трамп пригласил лидера КНР Си Цзиньпина, которого называл "сильным человеком", "королем, который контролирует 14 млрд человек железным кулаком", и "пожизненным президентом". Журналисты называют такой шаг Трампа "беспрецедентным", ведь Китай является одним из главных геополитических соперников Америки.

Как писали "Комментарии", Си Цзиньпин вряд ли приедет к Трампу 20 января. Китайский лидер может отправить на инаугурацию Трампа своего заместителя Хань Чжэня, который иногда замещает главу КНР в "церемониальных ролях". Другой вариант — это министр иностранных дел Ван И.

Что касается Украины, то президент Владимир Зеленский намекал, что готов побывать на инаугурации Трампа, но без приглашения не поедет (а такового не было). В МИД Украины напомнили, что инаугурация президента Соединенных Штатов Америки является внутриполитическим американским событием, которое никогда не имело особого значения для международных лидеров. Внимание к церемонии 20 января несколько преувеличено, считают в ведомстве.