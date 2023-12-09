В Раде выступили против блокады Украиной Олимпиады-2024

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Марьян Ощановский
Олимпийский чемпион,
народный депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк выступил
против того, чтобы украинские спортсмены бойкотировали Олимпийские игры-2024 в
Париже из-за участия в них с нейтральным статусом спортсменов из России и
Беларуси. Соответствующее сообщение политик обнародовал в Facebook, передает
портал "Комментарии".
МОК допустил россиян и белорусов к Олимпийским играм. Фото из открытых источников
Народный депутат считает
нецелесообразным игнорировать Олимпиаду, так как у Украины уже есть опыт
бойкота спортивных соревнований, в которых принимали участие россияне и белорусы,
который, по его словам, оказался неэффективным.
Народный депутат также
посетовал, что Киеву не удалось сформировать коалицию стран-союзников, которые
были бы готовы реально присоединиться к бойкоту, усилив таким образом позицию
украинских спортсменов.
Ранее портал
"Комментарии" сообщал, что решение исполкома МОК допустить к
Олимпийским играм-2024 индивидуальных спортсменов из России и Беларуси в
нейтральном статусе является безответственным, заявил глава Минмолодежьспорта
Матвей Бедный. Министр напомнил, что на днях президент МОК Томас Бах
анонсировал, что соответствующее решение будет принимать только в марте
следующего года. Также он подчеркнул, что Россия — единственное государство,
которое трижды нарушало олимпийское перемирие, пытается провести альтернативу
Олимпиаде и угрожает приехать на Олимпиаду на танках.
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