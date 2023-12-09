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В Раде выступили против блокады Украиной Олимпиады-2024

Жан Беленюк считает, что Украина не должна бойкотировать Олимпиаду-2024

сегодня, 22:39
Автор:
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Марьян Ощановский
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Олимпийский чемпион, народный депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк выступил против того, чтобы украинские спортсмены бойкотировали Олимпийские игры-2024 в Париже из-за участия в них с нейтральным статусом спортсменов из России и Беларуси. Соответствующее сообщение политик обнародовал в Facebook, передает портал "Комментарии".

В Раде выступили против блокады Украиной Олимпиады-2024

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпийским играм. Фото из открытых источников

Народный депутат считает нецелесообразным игнорировать Олимпиаду, так как у Украины уже есть опыт бойкота спортивных соревнований, в которых принимали участие россияне и белорусы, который, по его словам, оказался неэффективным.  


"Опыт бойкота показал нам его неэффективность. Спортсмены потеряли возможность одерживать победы для нашей страны и, что важнее, возможность использовать международные площадки для того, чтобы доносить информацию по всему миру о войне на Родине, предоставляя такую возможность россиянам в тот самый момент", — написал Жан Беленюк.

Народный депутат также посетовал, что Киеву не удалось сформировать коалицию стран-союзников, которые были бы готовы реально присоединиться к бойкоту, усилив таким образом позицию украинских спортсменов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что решение исполкома МОК допустить к Олимпийским играм-2024 индивидуальных спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе является безответственным, заявил глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный. Министр напомнил, что на днях президент МОК Томас Бах анонсировал, что соответствующее решение будет принимать только в марте следующего года. Также он подчеркнул, что Россия — единственное государство, которое трижды нарушало олимпийское перемирие, пытается провести альтернативу Олимпиаде и угрожает приехать на Олимпиаду на танках.



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Источник: https://www.facebook.com/zhanbeleniuk/posts/pfbid0kqa3gCGwLNV3zFJKDwHsw8BXPDLwrrqbFHWfdzdDpogMciL6f4RRXstCWbguzBMrl
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