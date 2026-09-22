В Раде назвали главное требование к Зеленскому: что должна дать встреча с Трампом

Во вторник, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча очень важна, ведь именно Америка долгое время оказывала основную поддержку Украине в войне. И даже сейчас Украина по вопросу защиты от баллистики надеется на помощь Трампа.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, какой результат встречи президентов нужен Украине. По его словам, Зеленскому нужно сейчас начать деэскалацию в войне. Политик не верит, что по результатам встречи Зеленского с Трампом все раз и все решится.

"Но если Зеленский привезет из Нью-Йорка хотя бы морское перемирие, это уже будет существенный шаг и существенная поддержка Украине. Мы ведь ничего не выиграли от эскалации в Черном море. Абсолютно ничего. У нас остановлены порты, у нас легла уже металлургия, у нас лихорадит агросектор. У нас уже колоссальные экономические проблемы, ведущие к бюджетным проблемам и дальше по кругу”, — отметил политик.

По его словам, пока Зеленский рассказывал о 40 днях принуждения России к миру, Украина потеряла ключевые вещи, которыми, в том числе является свободное судоходство по Черному морю и использование моря как пути для украинского экспорта.

Политик подчеркнул, что перемирие на море стало первым шагом к деэскалации. Нардеп подчеркнул, что открытие моря – это очень важно не только для Украины. В этом вопросе есть немало партнеров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заставит Путина завершить войну в Украине даже без Донбасса по версии ИИ.



