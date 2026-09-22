У Раді назвали головну вимогу до Зеленського: що має дати зустріч із Трампом

У вівторок, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Зустріч надзвичайно важлива, адже саме Америка довгий час надавала основну підтримку Україні у війні. І навіть зараз Україна у питанні захисту від балістики сподівається на допомогу Трампа.

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, який результат зустрічі президентів потрібен Україні. За його словами, Зеленському потрібно саме зараз почати деескалацію у війні. Політик не вірить, що по наслідках зустрічі Зеленського з Трампом все раз і все вирішиться.

“Але якщо Зеленський привезе з Нью-Йорка хоча б морське перемир'я, це вже буде суттєвий крок і суттєва підтримка Україні. Адже ми нічого не виграли від ескалації в Чорному морі. Абсолютно нічого. У нас зупинені порти, у нас лягла вже металургія, у нас лихоманить агросектор. У нас вже колосальні економічні проблеми, які ведуть до бюджетних проблем і далі по колу”, — зазначив політик.

За його словами, поки Зеленський розповідав про 40 днів примушення Росії до миру, Україна втратила ключові речі, якими в тому числі є вільне судноплавство по Чорному морю і використання моря як шляху для українського експорту.

Політик наголосив, що перемир’я на морі стало б першим кроком до деескалації. Нардеп підкреслив, що відкриття моря — це дуже важливо не тільки для України. У цьому питанні є чимало партнерів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що змусить Путіна завершити війну в Україні навіть без Донбасу за версією ШІ.



