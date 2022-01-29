В прошлом году пограничники не пропустили в Украину больше всего граждан РФ

В течение прошлого года на государственной границе Украины наблюдалось увеличение пассажиропотока. В целом движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18% и составило 39 млн человек. В то же время, во время мероприятий пограничного контроля, сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали в пропуске через границу около 46 тысяч человек, что почти вдвое больше чем в позапрошлом году. Из них количество непропущенных иностранцев составило около 31 тысячи.

Пограничники - фото з открытых источников

Главными причинами отказов в пропуске через границу для иностранных граждан, как и в прошлом году, были карантинные ограничения и неподтверждение цели поездки в нашу страну. Причиной непропускания через границу для наших соотечественников стали недействительные документы, отсутствие поручения родителей и запрет выезда за пределы страны. Следует отметить, что наибольшим количеством иностранцев, которым было отказано в пропуске, как и в позапрошлом году, остаются граждане России. Причем их количество выросло почти в 2,5 раза и составило около 7 тысяч человек. Также почти втрое возросло количество отказов во въезде в Украину гражданам Молдовы (более 5300 человек). Кроме того, довольно часто украинским пограничникам приходилось отказывать в пересечении границы гражданам Индии (1435), а также Румынии (1399), Польше (1319), Египта (1114) и Беларуси (765). В то же время, как показывает статистика, значительно снизилось количество граждан Израиля, которые были не пропущены в Украину.

Напомним, госпогранслужба проанализировала, куда больше всего украинцев выезжало в 2021 году, сопоставив эти данные с цифрами за 2020-й год. Как оказалось, Польша возглавила перечень стран, в которые чаще всего ездят украинцы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Госпогранслужбы.

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