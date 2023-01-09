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В правительстве рассказали, сколько денег Украина получила от международных партнеров в 2022 году

От США и ЕС поступили примерно одинаковые суммы помощи

сегодня, 19:01
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Автор:

Давиденко Евгения

В прошлом году Украина получила около одного триллиона гривен от других государств и международных организаций. Больше всего – 410 миллиардов гривен поступило от Соединенных Штатов Америки. Чуть меньше – 390 миллиардов гривен – выделили страны-члены Европейского Союза, а также его институции вместе с Европейским инвестиционным банком. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства

В правительстве рассказали, сколько денег Украина получила от международных партнеров в 2022 году

Фото: https://pixabay.com/

Вместе с тем, 88 миллиардов гривен было получено от Международного валютного фонда. Значительной была и финансовая помощь от Канады – Оттава финансово поддержала Украину на 60 миллиардов в национальной валюте.

Также 35 миллиардов гривен "задонатила" Великобритания, 34 миллиарда гривен украинцам поступило от Всемирного банка, а 17 миллиардов гривен – от Японии.

Кроме того, были и другие суммы от многих партнеров, отметил Шмыгаль.

"Украинские граждане и бизнес в прошлом году уплатили в государственный бюджет более 900 млрд грн. Еще 425 млрд уплачено в Пенсионный фонд и фонды социального страхования", — рассказал глава правительства.

Таким образом, благодаря уплате налогов бизнесом, а также помощи международных источников, в 2022 году удалось профинансировать абсолютно все расходы бюджета, которые составили около 2,7 триллиона гривен, отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, украинский бизнес в 2022-м уплатил на 80 миллиардов гривен больше налогов, чем в мирный 2021 год.

Ранее "Комментарии" писали, что депутаты финансового комитета Верховной Рады Украины сетуют на неудовлетворительную работу Таможенной службы, выполнившую менее 60% плана сбора в государственный бюджет. По мнению экспертов, такие низкие показатели связаны как с объективными факторами, так и с коррупцией – не только на таможне, но и в Бюро экономической безопасности.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/promova-premier-ministra-ukrainy-denysa-shmyhalia-na-zasidanni-uriadu-06012023
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