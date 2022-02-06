В Польшу прибыли американские военные: они разместились у границ Украины

В Польшу прибыл дополнительный контингент военнослужащих США, насчитывающий 1,7 тысячи солдат. Об этом информирует в социальных сетях глава оборонного ведомства этой страны Мариуш Блащак.

Американские солдаты приземлились в аэропорту Жешува (фото: twitter.com/MON_GOV_PL)

По его словам, сейчас последовательно укрепляются безопасность страны и восточный фланг НАТО. Американские военные, представляющие 82-ю воздушно-десантную дивизию, только сошли на территорию Польши в аэропорту Жешува. Таков общий ответ союзников на кризис, вызванный российской агрессией.

Как отметил польский министр, дополнительно американских солдат разместят на территории восточных флангов НАТО, недалеко от украинской территории.

Как утверждает Голос Америки, с 2017 года на польской территории на основе ротации дислоцируется почти 4 тысячи солдат из США.

Важно, что представители Альянса увеличивают численность своих сил в балтийских государствах и государствах Восточной Европы в условиях, когда увеличивается численность российских военных недалеко от украинских границ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что стало известно, какое оружие передаст Польша Украине. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, какие виды оборонительного вооружения может получить Украина. Польша готова предоставить Украине разные виды ресурсов и предметы первой необходимости. Кроме того, в Варшаве хотят поддерживать украинцев военным вооружением. Конкретные потребности Украины в оружии Матеуш Моравецкий обсудит на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик заявил, что Польша солидарна со своими соседями, которым грозит агрессия России.

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