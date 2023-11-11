В Польше вышли на улицу десятки тысяч людей

В столице Польши Варшаве десятки тысяч человек прошли традиционным маршем в честь Дня независимости страны. По данным организаторов мероприятия, в нем приняли участие 90 тысяч человек, власти сообщили о 40 тысячах участников. Об этом сообщают "Комментарии".

День независимости в Варшаве

Люди шли под польскими флагами, а объединяющим лозунгом марша были первые строчки национального гимна "Еще Польша не погибла". Некоторые баннеры призывали к "Полекзиту" — отделению от Евросоюза по примеру "Брекзита" (выхода Великобритании из ЕС. — ред.). В разговоре с агентством AFP участники акции называли Европейский Союз "еврофедералистским колхозом, контролируемым Еврокомиссией" и призывали "защищать независимость Польши", покинув ЕС.

Накануне председатель национально-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский заявил о "доминировании Германии в Европейском Союзе".

"Мы, поляки, хотим быть свободными, мы хотим быть независимыми и не хотим подчиняться немцам", — сказал Качиньский. Он также указал на существование "конкретного плана", который, в случае его реализации со стороны ЕС, приведет к потере суверенитета и "разрушению польского государства", передает агентство dpa. Лидер оппозиции Дональд Туск, возглавляющий партию "Гражданская платформа", в своем обращении в честь праздника заявил, что "любой, кто использует слово "нация" с целью разделить и сеять ненависть, выступает против нации", передает dpa.

Национальный праздник независимости Польши отмечается 11 ноября в память обретения независимости Польским царством (1815—1918) в 1918 году, после 123 лет, прошедших с момента третьего раздела Речи Посполитой (1795 год). Праздник был установлен законом от 23 апреля 1937 года, отменён законом Крайовой Рады Народовой от 22 июля 1945 года, был восстановлен в период системной трансформации в Польше в 1989 году. День независимости в Польше — общегосударственный выходной день, который сопровождается поднятием флагов, выступлением президента страны, военным парадом в центре Варшавы.

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