В пику россиянам или подготовка к войне: зачем Байден перебрасывает войска в Европу

Президент США Джо Байден отправляет тысячи военнослужащих в Польшу, Румынию и Германию на фоне российской угрозы, сообщают Reuters и Wall Street Journal. О чём говорит такое решение? К чему оно может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переброска войск США в Европу. Фото: из открытых источников

Переброска военнослужащих США в Польшу, Румынию и Германию пока больше похоже на некое пиар-бряцанье оружием

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отмечает:

"Объединенный комитет начальников штабов США выбрал для переброски в Европу знаменитый 18-й армейский корпус. О 101-й десантно-штурмовой дивизии этого корпуса Стивен Спилберг и Том Хэнкс сняли сериал "Братья по оружию", рассказывающий о ее действиях в ходе Второй мировой войны на западноевропейском театре военных действий. С 82-й парашютно-десантной дивизией связана история про Рэмбо (героя в исполнении Сильвестра Сталлоне). Кстати, обе эти дивизии брали Багдад в ходе войны в Ираке. Также в этот легендарный 18-й корпус входит 4-я танковая дивизия, один полк которой уже находится на территории Румынии".

По словам эксперта, полная численность корпуса – 36 тысяч человек. Но на данный момент речь идет, по разным данным, о переброске 2-3 тысяч военнослужащих.

"Что это значит? Пока больше похоже на некое пиар-бряцанье оружием – в ответ на аналогичные действия РФ, – считает Виктор Савинов. – Надо понимать, что одного корпуса, даже если его перебросят в Европу полностью, не хватит для противостояния прибывшим в Беларусь (якобы в рамках учений) с Дальнего Востока пяти русским армиям. При этом, сколько именно переброшено человек – не ясно".

Есть информация, что знаменитая 127-я мотострелковая ордена Кутузова дивизия (бывшая 66-я стрелковая дивизия СССР) 5-й армии, которая участвовала в разгроме Японии в 1945-м и наносила удар в направлении Пекина, развернута со стороны Беларуси в направлении Украины.

"Но это более чем странно – перебрасывать дивизию из Уссурийска в Беларусь, чтобы оттуда бить по Киеву. Еще более странно, что армейское управление 5-й армии, которое базируется в Приморском крае, также перебазировалось в Беларусь. При этом, когда журналисты прибыли в расположение 127-й дивизии в Уссурийске, оказалось, что она практические вся на месте, – рассказывает Виктор Савинов. – Вызывает изумление, что столь распиаренные подразделения американской армии перебрасываются в Европу. Такое впечатление, что это делается в пику россиянам, которые сейчас перенаправили в Беларусь свои пять армий из Дальневосточного военного округа. При этом, что в случае с РФ, что в случае с США так до конца и не понятно – о каком числе перебрасываемых военнослужащих идет речь. Выглядит как пиар-акция. Типа будем бряцать легендарными воинскими подразделениями".

Усиления военного присутствия США в Европе стоит ожидать и в дальнейшем

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля считает усиление военного присутствия РФ и США, а также проводимые учения элементом диалога между Россией и коллективным Западом.

"Если говорить о взаимоотношении США и РФ, то это – статусный поединок. Не тот факт, что россияне собрали большое число на своей территории, в том числе вдоль границы с Украиной, был запуском политического противостояния Вашингтона и Москвы. А тот момент, когда РФ выдвинула ультиматум в виде требования по "гарантиям безопасности". Фактически это стало вызовом. И он был принят", – отмечает Владимир Воля.

Он напоминает, что в ответ на российские предложения о не расширении НАТО и сокращении присутствия Альянса в Восточной Европе, появились требования со стороны США, чтобы РФ провела деэскалацию. А именно – уменьшила количество войск вдоль своих западных границ. А именно – на границе с Украиной.

"Это требования не было услышано. Количество войск не уменьшилось. Более того, добавились учения на территории Беларуси. Получается, что США выдвинули условия в ответ – и это условие не было выполнено. Ситуация обязывает как-то реагировать. Если реакция отсутствует, если США не отвечают на действия РФ, то это можно считать проявлением слабости. Паритетными действиями американская администрация посчитала незначительное увеличение присутствия военных США на так называемо восточном фланге НАТО", – поясняет политолог.

По его мнению, так может продолжаться, пока РФ не снизит военную активность вдоль западных границ и на территории Беларуси.

"Скорее всего, эта активность снижена не будет. Следовательно, дополнительные американские силы какое-то время будут присутствовать в Польше, Румынии, Германии. Может ли это привести к столкновению? Нет. Ведь это просто паритетные действия. Так что следует ожидать некого дальнейшего усиления военного присутствия и укрепления оборонного потенциала восточного фланга НАТО, – прогнозирует Владимир Воля. – Ну, а диалог между РФ и коллективным Западом будет продолжаться. И есть вероятность, что найдут точки соприкосновения по ракетам средней и малой дальности".

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