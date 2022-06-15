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В Пентагоне рассказали, какое оружие Германия пообещала дать Украине

Германия пообещала предоставить Украине реактивные системы залпового огня

сегодня, 22:42
Автор:

Лиля Воробьева
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Германия на заседании контактной группы в формате "Рамштайн-3" пообещала дать нашей стране ракетные системы залпового огня. Об этом министр обороны США Ллойд Остин сообщил на брифинге по результатам встречи.

В Пентагоне рассказали, какое оружие Германия пообещала дать Украине

Министр обороны США Ллойд Остин (фото из открытых источников)

Также США обещают проследить за обещаниями Германии, чтобы правительство этой страны сдержало свое слово.

"Мы работаем с Германией по предоставлению Украине ракет дальнего действия. Украина получит от Германии три реактивных системы залпового огня и боеприпасы к ним. Также другие страны пообещали предоставить, в частности артиллерийские системы.", — заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что генерал США заявил, что кафиры боятся украинского сопротивления . Оккупанты не могут достичь своих первоначальных успехов в Украине, ведь они не продвигаются. А все потому, что Россия боится сопротивления украинского народа. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга после встречи "Рамштайн-3".

Также "Комментарии" информировали о том, что в МИД России рассказали, когда поставят точку в войне с Украиной . В Кремле заявляют, что готовы снова сесть за стол переговоров с представителями Украины, но отметили, что об окончании так называемой "военной спецоперации" России в Украине пока речь не идет. Москва заявила, что поставит точку в так называемой "спецоперации", когда сама считает это необходимым. Об этом сообщает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Российский замминистра отметил, что Россия сама решит, когда и где поставить точку в так называемой "спецоперации".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DiJKg63HgY8
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