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В Пентагоне назвали четыре направления, где российские оккупанты будут продолжать наносить авиаудары

Американский чиновник заявил, что Киев до сих пор находится в опасности

31 марта 2022, 21:46
Автор:

Лиля Воробьева
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Захватчики из России могут сосредоточить силу своих авиаударов на четырех украинских направлениях. Первый – Киевский, затем в направлении города Изюм, Чернигова и в зоне проведения ООС. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванного чиновника из Пентагона.

В Пентагоне назвали четыре направления, где российские оккупанты будут продолжать наносить авиаудары

В Пентагоне рассказали об атаках РФ (фото из открытых источников)

При этом, он сообщил представителям медиа, что украинская столица остается находиться под опасностью, несмотря на обнародованные российскими оккупантами заявления о якобы отводе их военных группировок.

"Мы видели, как россияне продолжают увеличивать количество вылетов. Вылеты самолетов за последние 24 часа до 300, а их удары сосредоточены на Киеве, Чернигове, Изюме и в зоне ООС", — подытожил анонимный представитель Пентагона.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия не отводит от Киева войска, а перемещает их для нового наступления. Как утверждает Министерство обороны США, тот факт, что определенное количество российских подразделений отошло от столицы за последний день, никак нельзя назвать деэскалацией. Об этом на брифинге подчеркнул спикер Пентагона Джон Кирби. Как отметил пресс-секретарь американского оборонного ведомства, российские власти производят передислокацию своих сил, чтобы использовать их для наступления на других территориях Украины. По его словам, не нужно поддаваться заявлениям РФ "якобы об отводе войск". Пресс-секретарь Пентагона подытожил, что российские подразделения после перемещений приняли направление больше на север, но какое конечное их назначение неизвестно. Но в ведомстве убеждены, что это перемещение, а не реальный отвод, и все должны быть готовы к большому наступлению на другие территории Украины.


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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-31-22/h_88c5a2496bcf435ae12c5fcc68cbb849
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