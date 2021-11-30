В партию Путина начали набирать жителей ОРДЛО: как отреагировали в Украине

В ряды партии "Единая Россия", правящей в РФ, руководство которой фактически осуществляет Владимир Путин, теперь набирают жителей оккупированной Донецкой области. Поэтому украинский МИД делает упор на то, что здесь нарушаются минские соглашения и международное право. Об этом сообщает РБК-Украина, обнародуя комментарий спикера министерства Олега Николенка.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Во время проведения партийного форума, состоявшегося в оккупированном Донецке, депутат российской Думы Виктор Водолацкий сказал, что в "Единую Россию" уже приняты первые 100 жителей Донецкого региона. Комментируя эту новость, пресс-секретарь МИД подчеркнул, что действуя именно так, российские власти вытесняют максимальные дивиденды на украинских территориях, подвергшихся военной агрессии.

По его словам, наша страна уже обнародовала соответствующие заявления о непризнании российских документов, навязываемых местным жителям. Политическая агитация, открытие на нашей территории очагов провластной политической партии и подготовка избирательного процесса в Донбассе, осуществляемого РФ, вносят противоречия по взятым ею обязательствам, которые вытекают из Минских соглашений и Нормандского формата. Именно так, грубо игнорируется законодательство Украины и нормы международного права.

Николенко отметил, что эта провластная политическая сила, привлекая к себе украинцев, выравнивает за счет их вступления свои просевшие рейтинги.

Он резюмировал, что Кремль, чтобы улучшить ситуацию в Донецком регионе, может сделать это, сделав реальные шаги, а не внедряя политические проекты. В частности, приказать представителям собственных вооруженных формирований о соблюдении режима прекращения огня, разблокировать КПВВ, чтобы жители региона могли пользоваться базовыми социальными услугами, и допустить представителей международных гуманитарных организаций ко всем удерживаемым в тюрьмах украинским гражданам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина рассказали, зачем Украине и Западу истерия с российским вторжением.

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