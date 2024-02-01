В отношениях между Украиной и Австралией возникло напряжение: какая причина

Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины отказались от поставок австралийских бомбардировщиков F-18 Hornet, что привело к возникновению напряжения в отношениях между Украиной и Австралией.

Австралийский истребитель F-18 Hornet. Фото из открытых источников

По информации газеты Australian Financial Review, в украинской армии назвали австралийские истребители "летающим мусором", что фактически сорвало соглашение о поставках в Украину F-18 Hornet.

Оборонный подрядчик, участвовавший в переговорах сторон, рассказал Australian Financial Review, что провал договоренностей стал причиной напряженных отношений между Украиной и Австралией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что весной начнется новое контрнаступление ВСУ. Глава ГУР рассказал, что сейчас Украина выжидает, когда полностью иссякнет наступление России, которое началось осенью прошлого года. Буданов также сообщил, что в ходе последнего наступления, которое началось в ноябре 2023 года, РФ добилась незначительных успехов, однако намеченных целей не добилась.

"Комментарии" также писали, что майор ВСУ Максим Жорин считает, что российская армия не планирует останавливаться и дойдет туда, куда сможет физически дойти. Он отметил, что на западные государства они транслируют "готовность Путина к компромиссу и переговорам" тогда, как сам Путин открыто говорит о планах продолжать захват новых территорий. "На самом деле Россия вообще не собирается останавливаться. Российские войска придут ровно туда, куда физически смогут дойти. И эти планы по Украине не ограничиваются", — подчеркнул офицер ВСУ Жорин.

