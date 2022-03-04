В ОП сообщили дату проведения третьего раунда переговоров между Украиной и РФ

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Карина Ожерельева
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что третий этап переговоров между Украиной и Россией может состояться уже в эти выходные — 5 или 6 марта. Такое заявление Подоляк сделал сегодня на пресс-конференции во Львове. Об этом сообщает УНИАН.
Михаил Подоляк - фото из открытых источников
Подоляк отметил, что переговоры проходят именно на территории Беларуси, потому что Россия отказывается от участия любых других стран-посредников.
Советник главы ОП заявил, что с украинской делегацией во время переговоров "не очень можно разговаривать с позиции силы".
Подоляк также подчеркнул, что сейчас нет финального документа с результатами переговоров, потому что РФ недооценила президента Украины и наше государство в целом и жила с завышенными надеждами на себя.
Как сообщали ранее "Комментарии", войска РФ отказались одобрить "зеленый коридор" в Херсонской области. Российские оккупанты заявляют, что займутся гуманитарной помощью местному населению самостоятельно. Власти Украины приняли все меры для предоставления жителям Херсонской области предметов первой необходимости.
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