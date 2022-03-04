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В ОП сообщили дату проведения третьего раунда переговоров между Украиной и РФ

Украина вообще не доверяет России, потому хочет иметь ответственного международного посредника

4 марта 2022, 17:46
Автор:

Карина Ожерельева
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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что третий этап переговоров между Украиной и Россией может состояться уже в эти выходные — 5 или 6 марта. Такое заявление Подоляк сделал сегодня на пресс-конференции во Львове. Об этом сообщает УНИАН.

В ОП сообщили дату проведения третьего раунда переговоров между Украиной и РФ

Михаил Подоляк - фото из открытых источников

Подоляк отметил, что переговоры проходят именно на территории Беларуси, потому что Россия отказывается от участия любых других стран-посредников.

"Возможно, позже будет другая страна... — Турция или Венгрия или Польша, например..., потому что Беларусь используется как плацдарм для атаки на наши города", — отметил Подоляк.

Советник главы ОП заявил, что с украинской делегацией во время переговоров "не очень можно разговаривать с позиции силы".

"Поэтому была очень конструктивная обстановка, как ни странно. Мы разговаривали. Были претензии с одной стороны, мы высказывали свои претензии...", — добавил Михаил Подоляк.

Подоляк также подчеркнул, что сейчас нет финального документа с результатами переговоров, потому что РФ недооценила президента Украины и наше государство в целом и жила с завышенными надеждами на себя.

"Мы РФ вообще не доверяем, поэтому мы хотим иметь ответственного международного посредника. И мы будем следовать юридической процедуре и фиксировать какие-либо нарушения", — заявил Подоляк.

Как сообщали ранее "Комментарии", войска РФ отказались одобрить "зеленый коридор" в Херсонской области. Российские оккупанты заявляют, что займутся гуманитарной помощью местному населению самостоятельно. Власти Украины приняли все меры для предоставления жителям Херсонской области предметов первой необходимости.


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Источник: https://www.unian.ua/politics/tretiy-raund-peremovin-mizh-ukrajinoyu-ta-rf-mozhe-vidbutisya-5-chi-6-bereznya-podolyak-novini-ukrajina-11729098.html
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