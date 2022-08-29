В ООН затруднились ответить, кто обстреливает Запорожскую АЭС: подробности

У ООН нет оценок по поводу ситуации и стреляющего по Запорожской АЭС. Такое заявление во время брифинга сделал спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

Запорожская АЭС (фото из открытых источников)

"У нас нет оценки обстреливающего ЗАЭС", — ответил Дюжаррик.

Но он в очередной раз подчеркнул, что в ООН все равно призывают остановить обстрелы Запорожской атомной станции.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему США дают Украине больше оружия. 27 августа появилась информация о том, что Пентагон намерен чаще использовать морской транспорт для доставки оружия Вооруженным силам Украины вместо авиации. По словам заместителя директора по операциям Транспортного командования США полковника Стивена Путхоффа, после начала поставки в Украину гаубиц возникла потребность в большем количестве боеприпасов и благодаря морским перевозкам получится не только удовлетворить этот запрос, но и осуществлять поставки вперед.

Также "Комментарии" писали о том, что Украина уже не хочет ПДЧ в НАТО. 24 февраля кардинально изменило обстоятельства и теперь Украина потенциально не стремится к получению Плана действий по членству в НАТО. Цель Украины одна – это полноценное членство в Североатлантическом альянсе, заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Чиновница отметила, что если бы Украине предложили ПДЧ для полномасштабного вторжения России, то Киев был бы доволен таким решением. Сегодня же предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года. По ее словам, анализ соответствия украинского сектора безопасности и обороны и других структур стандартам НАТО показал, что Украина де-факто уже ввела очень много практик Альянса.

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