В ООН вслед за Трампом сделали заявление о легитимности Зеленского

Организация Объединенных Наций не считает президента Украины Владимира Зеленского нелегитимным главой государства. Об этом 20 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Deutche Welle. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик после атаки президента США Дональда Трампа на украинского лидера.

Владимир Зеленский - легитимный президент, считают в ООН. Фото: Офис президента

"Президент Зеленский занимает свой пост после должным образом прошедших выборов", — сказал он журналистам.

Тенденция, по наблюдениям "Комментариев", такова, что все, кроме соратников Трампа и Кремля, критикуют американского президента за слова о Зеленском или, по меньшей мере, не согласны с ними. 19 февраля Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". С критикой Трампа выступил, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц, назвавший риторику президента США "неправильной и опасной". Ряд сенаторов-республиканцев, воздержавшись от прямой критики собственного президента, также отметили его неправоту в отношении главы Украины.

Президент США Дональд Трамп искажает картину войны, допуская заявления, что Украина якобы может быть виновата в ее начале. Это будто бы уравнивает РФ и Украину, как просто равноценных участников войны, или вообще меняет их роли в войне. Об этом 19 февраля писал портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Вчера уже были сигналы (от США), что РФ — жертва. Это что-то новое", — указал президент Украины.

По словам Зеленского, он бы хотел, "чтобы было больше правды у команды Трампа".

Напомним, Трамп дважды за последние два дня атаковал Зеленского. В том числе он заявил, что украинский президент - "диктатор без выборов" и с рейтингом поддержки 4%. Украинский лидер в ответ заявил, что его свежий рейтинг поддержки 57%. Вице-премьер Михаил Федоров уже успел выяснить, что рейтинг Зеленского выше рейтинга Трампа в Америке. А сам президент Украины анонсировал замеры рейтингов доверия других мировых лидеров.