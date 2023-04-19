В ООН спрогнозировали, в какой стране будет жить больше всего людей

Население Индии превысит население Китая к середине 2023 года. Об этом говорится в докладе Фонда ООН в области народонаселения, передают "Комментарии".

Індія випереджає Китай за ростом населення

Численность населения Индии к середине 2023 г. достигнет 1,4286 млрд человек, превысив население Китая, которое составит 1,4257 млрд человек.

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"Назвать день, когда население Индии превысит население Китая, не получится, поскольку точная дата не может быть известна", — прокомментировал эти данные представитель Фонда ООН в области народонаселения Эдди Райт.

Напомним, что уменьшение роста населения КНР связывают с последствиями проведения политики Коммунистической партии Китая в области демографии по ограничению рождаемости "Одна семья – один ребенок". Она провозглашена и реализовывалась политическим режимом КНР на протяжении почти тридцати лет. Специалисты подсчитали, что ограничение рождаемости позволило за период с конца 1970-х годов предотвратить около 400 миллионов рождений. Но проведение "политики одного ребенка" усиливает дисбаланс населения по возрасту. Ожидается, что к 2040 году число китайцев пожилого возраста достигнет четверти миллиарда и в 2—3 раза превысит количество жителей страны младше 20 лет. Дисбаланс в возрастном распределении населения Китая приводит к дополнительным расходам госбюджета на социальное страхование и медобслуживание.

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