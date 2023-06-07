В ООН обсудили прорыв Каховской ГЭС

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций провел в ночь на среду, 7 июня, заседание по требованию Украины и России после прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщают "Комментарии".

Заседание Совета безопасности ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал крушение самой большой за последние десятилетия антропогенной катастрофой в Европе. Он возложил ответственность на Россию за "подрыв бомбы массового экологического уничтожения" и "масштабный экологический теракт".

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"Прибегая к тактике выжженной земли, или в этом случае к тактике затопленной земли, российские оккупанты фактически признали, что захваченная территория им не принадлежит, и они не в состоянии удерживать эти земли", — подчеркнул Кислица, передает DW. По его словам, теракт спланирован заранее.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя возложил ответственность за разрушение дамбы на Украину, обвинив ее в умышленном подрыве дамбы. По его словам, это сделали Вооруженные силы Украины, чтобы отвлечь внимание от перегруппировки войск.

Кислица в ответ заметил, что это заявление "предсказуемо лживое".

"Мы наблюдаем тот же прием — обвинение жертвы в собственных преступлениях. Мало шансов, что страна, отчаянно отрицавшая свои военные преступления в Мариуполе, Буче, Изюме, на Запорожской АЭС, признает ответственность за сегодняшнюю техногенную катастрофу", — отметил он. Посол напомнил, что РФ больше года контролирует Каховскую ГЭС.

"Взорвать ее как-то извне, обстрелом, физически невозможно. Ее заминировали российские оккупанты, и они ее взорвали", — сказал он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация "не имеет доступа к независимой информации об обстоятельствах, повлекших разрушение" плотины Каховской ГЭС.

"Но ясно одно: это еще одно разрушительное последствие российского вторжения в Украину", — подчеркнул он.

Тем временем, Медведев заявил, что Украина начала большое контрнаступление.

Швейцария разрешила реэкспорт оружия в Украину.

А Германия требует отменить концерты Rammstein.