В Офисе президента отреагировали на скандальную статью Медведева

Украина берет во внимание только те позиции, которые озвучивает президент России Владимир Путин. Выход же статьи заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева имеет два объяснения. Как информирует издание "Комментарии", такую позицию в интервью порталу "Украинская правда" озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: ТАСС

Подоляк называет текст в статье Медведева крайне странным и неактуальным. При этом советник главы ОП уточнил важный момент – Дмитрий Медведев не есть причастным к организации возможной встречи президентов России и Украины. Поэтому его мнение на этот счет выглядит довольно странным и заслуживает реакции первых лиц Украины.

Михаил Подоляк также высказал несколько версий, почему эта статья появилась именно сейчас. Первая версия – такой статьей Медведев хотел показать, в первую очередь, Кремлю, а не Украине, что он хочет вернуться в политическую обойму и готов для этого вновь озвучивать кремлевские методички. Такая активность Медведева кажется странной, ведь экс-премьер РФ давно не проявляет политической активности.

Вторая версия – услугами Медведева мог воспользоваться сам Кремль. То есть, указания разместить такую статью от его имени пришло сверху. Все дело в том, что на такую "резкую шантажистскую позицию" никто в Кремле не решился, поэтому было решено вложить этот текст в уста Дмитрия Медведева, который уже потерял репутацию, как внутри РФ, так и за рубежом. Подоляк подчеркнул, если вторая версия реальна, тогда дела Москвы очень плохи. Российское руководство зашло в тупик и не понимает, как теперь ему наладить свои отношения со всем цивилизованным миром.

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