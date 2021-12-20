В Нидерландах на финишную прямую выходит дело сбитого боинга MH17 в небе над Донбассом

Через три дня мир окончательно узнает, кто виновен в трагедии сбитого боинга МН17 в небе Донбасса, произошедшей 17 июля 2014 года. Сегодня, 20 декабря, в Нидерландах в 11:00 по киевскому времени начнется процесс объявления обвинительного заключения. Об этом сообщает Interfax-Украина.



Место крушения боинга МН17 на Донбассе. Фото из открытых источников

Напомним, на скамье подсудимых находятся четыре человека. Из них три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их обвиняют в том, что именно по их вине был сбит рейс MH17 Нидерландских авиалиний, в результате которого погибли 298 пассажиров.

Объявление обвинительного заключения продлится три дня и завершится в среду, 22 декабря.

"Презентация прокуратуры охватывает семь частей", — объяснили ранее в офисе Генерального прокурора Нидерландов.

В первый день будут обсуждаться результаты следствия, озвучат обвинения и раскроют детали судебного процесса. После обеда начнется рассмотрение доказательств.

"Во второй половине дня понедельника прокуроры объяснят первую часть главы "доказательства". Это предполагает использование телефонных номеров подозреваемыми, подтверждение прослушиваемых разговоров, контекст и поставку "Бука"", — сообщили в прокуратуре.

Продолжение рассмотрения "Доказательств" запланировано на вторник, 21 декабря. Также будут обсуждены вменяемость ответчиков, требования потерпевших и конфискация.

А уже в среду 22 декабря прокурор будет объявлять требование о приговоре обвиняемым. Защита получит право ответить на обвинения в мае следующего года, а также 6 июня. На этом рассмотрение дела будет завершено. Суд ожидает, что удастся завершить дело до января 2023 года.



Напомним, самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур с 298 пассажирами на борту, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся в боинге погибли. Суд по этому делу начался 9 марта 2020 года. Еще в сентябре 2016 года были озвучены выводы о том, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", находящейся на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации.

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