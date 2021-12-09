В НБУ рассказали, как военная эскалация со стороны России влияет на экономику Украины



















Возможная военная эскалация РФ может негативно отразиться на украинской экономике. Более того, само обнародование о возможности этого привело к давлению на рынке валюты. Об этом заявил, проводя брифинг, трансляция которого осуществлялась на Youtube, заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Новости о военной агрессии негативно влияют на экономику (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что состояние неопределенности, связанное с возможной эскалацией вооруженного нападения, может стать фактором, который будет ухудшать ожидания и скажется отсрочкой решений инвесторов нашей страны, от чего зависит восстановление отечественной экономики.

Чиновник НБУ убежден, что увеличение геополитических рисков, связанных с возможным военным вторжением России, является главным фактором инфляции.

По словам Николайчука, этот фактор привел к тому, что снизились цены на украинские активы, появилось дополнительное давление на рынке валюты. Все это вышеперечисленное, к сожалению, не способствует уменьшению инфляции.

Следствием обнародованных геополитических рисков является продолжение формирования высокой цены на голубое топливо на более длительный период, чем это ожидалось.

Чиновник НБУ также отметил, что цены в мире на голубое топливо и продукты превысили ожидаемый финансистами уровень и продолжают оставаться высокими в ближайшее время. Уменьшение цены на голубое топливо возможно весной после того, как закончится отопительный сезон.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин ответил, собирается ли Россия нападать на Украину. Глава Кремля Владимир Путин подчеркнул, что считает провокацией вопрос о возможном вторжении на территорию Украины. Как он сказал, Россия придерживается миролюбивой внешней политики, но вместе с тем должна постоянно заботиться о своей безопасности.

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