В НАТО прокомментировали удары Израиля по Газе

НАТО считает ответ Израиля на нападение ХАМАС пропорциональным, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщают "Комментарии".

Йенс Столтенберг

"Мы также призываем враждебные Израилю организации не пытаться воспользоваться ситуацией, что приведет к эскалации конфликта", — подчеркнул он.

Напомним, что проиранская военизированная организация Хезболла, которая базируется на юге Ливана, заявила, что атакует Израиль, в случае начала наземной операции в сектора Газа. Как сообщается, за последние сутки с территории Ливана периодически обстреливался север Израиль, в частности Хайфа. При этом ЦАХАЛ отвечал на эти удары, но масштабного вторжения со стороны Хезболлы пока не последовало.

Полностью атаку ХАМАС на Израиль поддержали Иран и Сирия, с территории которой в минувшие сутки также был обстрелян из минометов Израиль. Однозначную поддержку еврейскому государству выразили США, ЕС, Великобритания, Украина, Бразилия.

Кувейт, Ирак, Оман, Саудовская Аравия не поддержали ХАМАС, но главным виновником конфликта назвали Израиль. Сегодня к этой точке зрения присоединился глава РФ Путин, который к виновникам ситуации причислил США, за их поддержку Израиля.

По данным ООН, в Газе на данный момент в результате авиаударов Израиля уничтожено уже более тысячи домов, 560 сильно повреждены. Более 123 тыс палестинцев были вынуждены покинуть свои дома.

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