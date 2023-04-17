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В НАТО "отрабатывают" противодействие нападению на одну из европейских стран

Учения пройдут в Балтийском регионе

сегодня, 09:48
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Автор:

Константин Куликов

В Швеции стартуют международные учения "Аврора-23" с участием стран-членов НАТО, которые станут "крупнейшими военными маневрами на территории страны за последнюю четверть века". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на министерство обороны королевства.

В НАТО "отрабатывают" противодействие нападению на одну из европейских стран

Острів Готланд має стратегічне положення в Балтійському морі

Цель учений, в которых задействованы сухопутные, морские и воздушные силы — отработка "противодействия вооруженному нападению на Швецию". В них примут участие 26 тысяч военнослужащих из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Украины, Франции, Финляндии, Швеции и Эстонии.


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Основные операции состоятся в приграничных районах Южной и Северной Швеции, а также на острове Готланд. Маневры окончатся 11 мая.

Напомним, что Швеция и Финляндия заявили о своем желании отказаться от нейтрального статуса и вступить в Североатлантический альянс после нападения РФ на Украину. Хельсинки это уже сделали, в то время как Стокгольм пока не может — из-за сопротивления Турции. Последняя сопротивляется из-за существования на шведской территории курдских организаций, которых Анкара считает террористическими.

Тем временем, в Генштабе назвали направления, где враг перешел к обороне.

Стало известно, о чем шла речь на встрече Путина с министром обороны Китая.

А в Германии назвали главную причину – почему Путин не достигнет своей цели в Украине.

"Как кризисная команда в длительной миссии, G7 в прошлом году противопоставляла российской агрессии один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть. При нашей поддержке Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления" , – заявила глава немецкого МИД Бербок.



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