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В «Нафтогазе» намекнули, что с 2024 года украинская ГТС может оказаться без газа

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной о продлении контракта о транзите газа в ЕС после 2024 года

сегодня, 07:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Фактически то, о чем предупреждали многие политик и эксперты в Украине, уже начало происходить – Москва уже сейчас отказывается вести переговоры с Киевом о продлении контракта о транзите газа в ЕС после 2024 года. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью "Reuters".

В «Нафтогазе» намекнули, что с 2024 года украинская ГТС может оказаться без газа

Юрий Витренко. Фото: фейсбук Юрия Витренко

Юрий Витренко выразил беспокойство тем, что Россия вообще не идет на диалог относительно поставок газа через украинскую ГТС и в дальнейшем. Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что есть постоянные коммуникации с партнёрами в Германии и США. Европейцы и дальше хотели бы получать газ через украинскую ГТС. Вот только россияне отказываются даже начинать диалог на эту тему. Вообще не идут на контакт. 

Витренко уточнил, что сертификация, а затем и запуск газопровода "Северный поток-2" — откроет России возможность напрямую поставлять газ в Европу в обход Украины. Россия больше не будет зависеть от транзита через территорию Украины. Следовательно, рычаги давления на Россию будут утрачены. 

По словам Юрия Витренко, несмотря на то, что "Нафтогаз" включили в процесс сертификации "Северного потока – 2", у Украины нет возможности помешать запуску трубопровода. Глава "Нафтогаза" не исключил, что Украина будет искать правды в суде, если газопроводу предоставят разрешение и сертификаты для полноценного запуска вопреки требованиям европейского законодательства. 

Читайте на портале "Комментарии" – в Германии напомнили США о недопустимости санкций против "Северного потока-2", а также обратили внимание на соглашение, которое было подписано в июле этого года.



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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/exclusive-ukraines-naftogaz-says-russia-eu-gas-transit-deal-may-not-be-renewed-2021-11-29/?taid=61a5258e838dea0001e1f7b9&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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