В «Нафтогазе» намекнули, что с 2024 года украинская ГТС может оказаться без газа

Фактически то, о чем предупреждали многие политик и эксперты в Украине, уже начало происходить – Москва уже сейчас отказывается вести переговоры с Киевом о продлении контракта о транзите газа в ЕС после 2024 года. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью "Reuters".

Юрий Витренко. Фото: фейсбук Юрия Витренко

Юрий Витренко выразил беспокойство тем, что Россия вообще не идет на диалог относительно поставок газа через украинскую ГТС и в дальнейшем. Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что есть постоянные коммуникации с партнёрами в Германии и США. Европейцы и дальше хотели бы получать газ через украинскую ГТС. Вот только россияне отказываются даже начинать диалог на эту тему. Вообще не идут на контакт.

Витренко уточнил, что сертификация, а затем и запуск газопровода "Северный поток-2" — откроет России возможность напрямую поставлять газ в Европу в обход Украины. Россия больше не будет зависеть от транзита через территорию Украины. Следовательно, рычаги давления на Россию будут утрачены.

По словам Юрия Витренко, несмотря на то, что "Нафтогаз" включили в процесс сертификации "Северного потока – 2", у Украины нет возможности помешать запуску трубопровода. Глава "Нафтогаза" не исключил, что Украина будет искать правды в суде, если газопроводу предоставят разрешение и сертификаты для полноценного запуска вопреки требованиям европейского законодательства.

Читайте на портале "Комментарии" – в Германии напомнили США о недопустимости санкций против "Северного потока-2", а также обратили внимание на соглашение, которое было подписано в июле этого года.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!