В МВФ подсчитали, сколько Украина может потерять доходов из-за "Северного потока-2"

Ввод в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" грозит нашей стране значительным уменьшением доходов от транзита голубого топлива на 40 процентов до $1,2 млрд в год до 2024 года, пока будет действовать нынешний контракт с "Газпромом" по транзиту. Об этом сообщается в документах программы stand by для нашей страны, обнародованных на официальном сайте МВФ.

Украина из-за "Северного потока-2" может потерять почти половину годового дохода (фото из открытых источников)

Пять последних лет у нашей страны было от транзита более 2,5 млрд дол. в год в обмен на разрешение транзита через свои газопроводы российского голубого топлива.

Вместе с тем в этом году транзитный платеж будет на 40% меньше, чем было раньше. После того как будет запущен в эксплуатацию новый российский газопровод "Северный поток -2", объемы голубого топлива, идущего через национальные газопроводы, еще больше уменьшится. Поэтому доходы нашей страны составят почти 1,2 млрд долларов в год, — резюмировали специалисты Международного валютного фонда, делая напоминание, что подписанный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в 2024 году.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какие условия прописаны в меморандуме с МВФ. МВФ обнародовало новации меморандума по программе stand-by с нашей страной. Программа будет действовать до июня 2022 года. Фонд уже перевел транш почти на 700 млн долларов. Наша страна по этой программе взяла на себя ряд важных обязательств. В общем, в обнародованных документах МВФ указано 12 маяков, 8 из них нужно реализовать до следующего пересмотра, который состоится в марте 2022 года. Уже к концу этого месяца власти нужно утвердить бюджет на 2022 год. Его общий дефицит определен в размере 3,5% ВВП.

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