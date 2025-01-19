В Москве поставили Трампу ультиматум: у него будет ворох проблем

В Кремле считают, что избранный президент Дональд Трамп должен первым позвонить российскому правителю Владимиру Путину. Там опровергли информацию о том, что контакты с представителями нового американского лидера уже начались. У Путина отметили, что ожидают, пока члены команды Трампа "займут свои места", то есть, будут назначены, и войдут в курс дел. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Moscow Times.

В Кремле опровергли предварительные контакты с командой Трампа и ждут от него звонка. Фото: из открытых источников

В Москве рассчитывают, что Трамп проявит инициативу в установлении контактов с Путиным и первым выйдет на связь, заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Он заметил, что в международных отношениях существует традиция, что "приходящий во власть президент или глава правительства первым делает звонок".

При этом Москва, намекая Трампу на необходимость такого контакта уже публично, делает вид, что не ждет звонка, а занята своими делами. Ушаков заверил, что в Кремле якобы "не считают минуты" до начала переговоров с Трампом о завершении войны с Украиной.

"Мне не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление такое. Мы не сидим и не ждем. Мы спокойно понимаем всю ситуацию и знаем, что рано или поздно какие-то сигналы из Вашингтона нам поступят. Мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить", — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что будущая администрация Белого дома пока не контактировала с Москвой по вопросу подготовки встречи Трампа с Путиным. Он напомнил, что правитель России неоднократно говорил о готовности к диалогу. По словам Ушакова, если контакты с Вашингтоном начнутся, сначала обсуждение будет вестись в закрытом формате на уровне администраций, а потом будут решаться "вопросы о дальнейшем развитии диалога, включая возможный разговор на высшем уровне".

В Кремле отмечают, что у Трампа после инаугурации появится "ворох проблем", с которыми он постепенно начнет разбираться. Речь не только о внешней политике, но и о вопросах внутри США. У Путина не знают, насколько приоритетен для нового американского лидера контакт с Москвой.

"С чего он (Трамп) начнет — я не знаю", — заметил Ушаков.

Как писал портал "Комментарии", инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. 47-й президент США нарушил каноны, пригласив на церемонию иностранных лидеров. Кроме того, впервые в истории инаугурация президента США пройдет с приспущенными флагами, поскольку в стране все еще будет продолжаться траур по умершему 29 декабря Джимми Картеру, который был президентом Штатов в 1977-1981 годах и дожил до 100 лет. А еще впервые со времен Рональда Рейгана церемония пройдет не на открытом воздухе, а в ротонде Капитолия. ОФициальная причина — морозы и плохая погода.

Но в США и без этого относятся к новому пришествию Трампа в Белый дом как к неординарному событию. Ведь это лишь второй случай в истории США, когда экс-президент после перерыва в один срок снова займет Овальный кабинет. До этого вернуться в Белый дом после паузы и поражения в попытке переизбрания удавалось только Гроверу Кливленду (президент США в 1885 — 1889 и 1893 -1897 годах).

Также "Комментарии" рассказывали о популярном двойнике Дональда Трампа: кто он, где живет и чем занимается. И о том, какие планы на второе новоселье в Белом доме у Мелании Трамп.