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В Минюсте назвали дату заседания ЕСПЧ по Донбассу

Украинская сторона подготовила более 50 ответов на вопросы ЕСПЧ

сегодня, 10:50
Автор:

Сергей Медведев

Заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации"  назначено на 15 сентября 2021 года. Об этом на своей странице в Facebook написал  заместитель министра юстиции Украины — уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина, уточнив, что дата пока предварительная.

В Минюсте назвали дату заседания ЕСПЧ по Донбассу

Чиновник также сообщил, что со стороны Украины было подано более 50 ответов на вопросы ЕСПЧ, и что это лучший материал, который украинцы собрали за шесть лет. Также Лищина указал, что на этот раз спецслужбы предоставили исчерпывающие материалы о том, что РФ контролирует территории, входящие в ОРДЛО.

"На этот раз все спецслужбы предоставили нам доказательства эффективного контроля со стороны РФ за ОРДЛО. Кроме того, Суд сообщил, что планирует очень амбициозный график в этом деле на следующий год: до сентября планируется провести обмен представлениями между Нидерландами и РФ по МН17, а также ответы всех участников, включая третьи стороны (у нас их две: правительство Канады и Human Rights Law Centre — University of Nottingham), на дополнительные вопросы ЕСПЧ", — уточнил заместитель министра.

Напомним, ранее, стало известно, что ЕСПЧ решил присоединить к межгосударственному делу "Украина против России" относительно восточной Украины еще два других межгосударственных дела, в том числе относительно лайнера MH17.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина обжаловала в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) решение относительно украинского закона "Об очищении власти" (люстрации). Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

 


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Источник: https://www.facebook.com/minjust.official/posts/1094471687641174
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