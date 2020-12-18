В Минюсте назвали дату заседания ЕСПЧ по Донбассу

Заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации" назначено на 15 сентября 2021 года. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Украины — уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина, уточнив, что дата пока предварительная.

Чиновник также сообщил, что со стороны Украины было подано более 50 ответов на вопросы ЕСПЧ, и что это лучший материал, который украинцы собрали за шесть лет. Также Лищина указал, что на этот раз спецслужбы предоставили исчерпывающие материалы о том, что РФ контролирует территории, входящие в ОРДЛО.

"На этот раз все спецслужбы предоставили нам доказательства эффективного контроля со стороны РФ за ОРДЛО. Кроме того, Суд сообщил, что планирует очень амбициозный график в этом деле на следующий год: до сентября планируется провести обмен представлениями между Нидерландами и РФ по МН17, а также ответы всех участников, включая третьи стороны (у нас их две: правительство Канады и Human Rights Law Centre — University of Nottingham), на дополнительные вопросы ЕСПЧ", — уточнил заместитель министра.

Напомним, ранее, стало известно, что ЕСПЧ решил присоединить к межгосударственному делу "Украина против России" относительно восточной Украины еще два других межгосударственных дела, в том числе относительно лайнера MH17.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина обжаловала в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) решение относительно украинского закона "Об очищении власти" (люстрации). Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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