В Минрегионе обсудили модернизацию систем теплоснабжения с Датской стороной

Сегодня, 27 октября в Минрегионе состоялась встреча с представителями Датского энергетического агентства о сотрудничестве в направлении обновлении систем центрального теплоснабжения в Украине. Встреча состоялась при поддержке Посольства Дании в Украине, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.



Фото: lexinform.com.ua

О необходимости проведения обсуждения датская и украинская стороны договорились еще неделю назад протяжении встречи Министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дания в Украине Оле Егбергом Миккельсеном. Акцент поставлен на важность двустороннего сотрудничества между странами и использования датского опыта в сфере теплоснабжения.

Во время встречи с представителями Датского энергетического агентства обсуждали возможность двустороннего сотрудничества в сфере энергоэффективности для реализации совместных проектов по модернизации систем теплоснабжения и имплементации датского опыта на территории нашей страны.

Министр по вопросам европейской интеграции Игорь Корхов отметил, что для модернизации систем теплоснабжения необходимо внедрять зарубежные практики и привлекать внешние инвестиции, которые помогут обновлению этих систем на территории Украины.

Как отметила заместитель Министра Наталия Хоцяновская, действия по модернизации системы теплоснабжения должны стать приоритетными направлениями реформы, что будет способствовать меньшему энергопотреблению и энергосбережению. Сейчас в стране отсутствуют ресурсы для проведения работ и обновления систем, а потому важно найти иностранные инвестиции для их реализации.

В Датском энергетическом агентстве ответили, что важно внедрять современные практики обновления систем теплоснабжения в Украине и привлекать внешних инвесторов для реализации совместных проектов.

Обе стороны договорились о совместной подготовке программы обновления системы теплоснабжения в Украине, каким образом ее реализовать, а также выделить важные аспекты для дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

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