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Зеленский признался, о чем хочет договориться с Путиным

Президент Украины уверен, что сможет договориться с Владимиром Путиным и вернуть оккупированные территории

сегодня, 11:24
Автор:

Виолетта Комаровская

Украинский президент Владимир Зеленский верит в то, что с Россией можно заключить мирное соглашение. Договариваться о нем глава государства собирается, в том числе, лично с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью ВВС Украина.  

Зеленский признался, о чем хочет договориться с Путиным

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Именно это мирное соглашение должно стать первым шагом на пути деоккупации украинских территорий, уверен Зеленский. Имея документ на руках, Украина смогла бы вернуть ту часть Донбасса, которую контролируют боевики, а также аннексированный Крым. 

"Я верю, что так может быть. Иначе я бы просто не шел в президенты Украины. Этот процесс очень сложный, и нам понадобится помощь всего мира. Это действительно так. Но я веру в это не теряю", — сказал Зеленский. 

Если же заключить мирное соглашение с Россией не получится, Зеленский, как утверждает сам, даже готов покинуть президентский пост. 

"Если не смогу я закончить эту войну, значит должен прийти другой человек на моё место. Тот, кто способен поставить точку в этой трагической истории между нашими странами", — заявил глава государства. 

Ранее Зеленский рассказывал, что общается с президентом России Владимиром Путиным как в рамках нормандского формата, так и напрямую, когда в этом есть необходимость.

Также "Комментарии" рассказывали о том, как у Зеленского объяснили потребность покупать вакцину от коронавируса у России.


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