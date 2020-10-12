Зеленский признался, о чем хочет договориться с Путиным

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Виолетта Комаровская
Украинский президент Владимир Зеленский верит в то, что с Россией можно заключить мирное соглашение. Договариваться о нем глава государства собирается, в том числе, лично с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью ВВС Украина.
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Именно это мирное соглашение должно стать первым шагом на пути деоккупации украинских территорий, уверен Зеленский. Имея документ на руках, Украина смогла бы вернуть ту часть Донбасса, которую контролируют боевики, а также аннексированный Крым.
Если же заключить мирное соглашение с Россией не получится, Зеленский, как утверждает сам, даже готов покинуть президентский пост.
Ранее Зеленский рассказывал, что общается с президентом России Владимиром Путиным как в рамках нормандского формата, так и напрямую, когда в этом есть необходимость.
Также "Комментарии" рассказывали о том, как у Зеленского объяснили потребность покупать вакцину от коронавируса у России.
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