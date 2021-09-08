В Министерстве иностранных дел раскритиковали законопроект об Украине, как основном союзнике США

Верховная Рада не должна голосовать за обращение в Соединенные Штаты Америки, насчет основного союзника. Об этом в комментарии изданию "РБК-Украина" сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он считает, что это решение может сломать стратегическую логику государства. Министр напомнил, что в прошлом году Украина уже получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Кулеба говорит, Украина должна быть союзником США в НАТО, а не вне его.

Дмитрий Кулеба в Кабмине, фото пресс-служба Кабмина

"Для этого мы и воплощаем целостную стратегию внешней политики, создаем систему альянсов безопасности Украины, углубляем взаимодействие со стратегическими партнерами. Парламент имеет право принимать решения, которые считает необходимым. Однако на этом фоне идея обращения в США по статусу" основного союзника вне НАТО "не несет добавленной стоимости для безопасности Украины", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.





Министр иностранных дел также назвал это обращение "попыткой политического хайпа".

"Я прошу народных депутатов не принимать решение, которое ломает стратегическую логику государства, и дать дипломатам продолжить профессионально делать свое дело. Мы достигнем еще больших результатов, если отдельные политические силы подчинят свои личные внутриполитические интересы общей для всех задаче защиты национальных интересов Украины в мире" — призывает Дмитрий Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что против этого обращения выступила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, а также посол Украины в США Оксана Маркарова. Недовольство выразили и в Кабмине. Там говорят, что Украина может замедлить свой курс в Североатлантический Альянс.





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