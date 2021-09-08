В Министерстве иностранных дел раскритиковали законопроект об Украине, как основном союзнике США

BTC/USD
46083.04
ETH/USD
3347.24
LTC/USD
180.38
USD/UAH
26.89
EUR/UAH
32.00
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Антон Рудак
Верховная Рада не должна голосовать за обращение в Соединенные Штаты Америки, насчет основного союзника. Об этом в комментарии изданию "РБК-Украина" сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он считает, что это решение может сломать стратегическую логику государства. Министр напомнил, что в прошлом году Украина уже получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Кулеба говорит, Украина должна быть союзником США в НАТО, а не вне его.
Дмитрий Кулеба в Кабмине, фото пресс-служба Кабмина
Министр иностранных дел также назвал это обращение "попыткой политического хайпа".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что против этого обращения выступила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, а также посол Украины в США Оксана Маркарова. Недовольство выразили и в Кабмине. Там говорят, что Украина может замедлить свой курс в Североатлантический Альянс.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости