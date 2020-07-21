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В МИДе рассказали, когда украинцы смогут въезжать в страны Шенгенской зоны

Украинцы сейчас могут въезжать в 39 стран мира

сегодня, 12:21
Автор:

Татьяна Веремеева
В МИДе рассказали, когда украинцы смогут въезжать в страны Шенгенской зоны

Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры со странами-членами Шенгенской зоны о возможности пересечения границ. Правда все происходит не так быстро, как хотелось бы украинской стороне. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на слова главы ведомства Дмитрия Кулебы.

Министр иностранных дел рассказал, что после карантина границы для украинцев открыли 39 стран. Правда, большая часть этих стран отдаленные. Кулеба уверяет, что Украина сейчас активно работает над тем, чтобы страны ЕС разрешили въезд нашим согражданам.

Дмитрий Кулеба сообщил, что одна из стран Шенгенской зоны – Словения – заявила о готовности открыть границу для украинцев. Правда, жителям нашей страны придется придерживаться условий самоизоляции.  Министр акцентировал внимание на том, что, если Словения открыла границы для украинцев, это означает, что такая возможность есть. По его словам Украина продолжит активную работу над тем, чтобы свои границы открыли и другие государства.

Ранее "Комментарии" писали, что Совет Европейского Союза обновил перечень третьих стран, жителям которых разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории. Согласно решению, с 16 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае с Китаем, азиаты также должны отменить свои ограничения для жителей ЕС.


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